MANIPULAREA OUG pe Justiție, DEMONTATĂ. Toni Neacșu aruncă în aer un MIT. Cine îi va ANCHETA pe MARII CORUPȚI

Fostul judecător CSM, Adrian Toni Neacșu, demontează manipularea, apărută după adoptarea OUG pe legile Justiției, potrivit căreia procurorii DNA și DIICOT care nu îndeplinesc noile condiții de vechime vor fi înlăturați din posturile pe care le dețin în cele două direcții.





Adrian Toni Neacșu, fost membru al CSM și actual avocat, demonteză, printr-o postare pe Facebook , manipularea conform căreia procurorii care nu îndeplinesc condiția de vechime vor fi înlăturați din funcțiile deținute.

„Numai un analfabet juridic sau cineva de rea credinta putea spune ca se intampla altfel. De aceea si spuneam acum cateva zile - cand inca sectia pentru procurori a CSM isi smulgea parul din cap - exact acelasi lucru: ordonanta se aplica doar delegarilor (din exces din pacate), iar in rest nu e afectat nici un procuror. Dimpotriva, procurorii DNA si DIICOT sunt stabilizati pe functia pe care o ocupa, chiar daca nu indeplinesc noile conditii de vechime profesionala iar unii chiar pe functiile pentru care nu indeplineau conditiile legale nici dupa vechea reglementare. OUG-ul stabilizeaza situatia lor”, a scris Toni Neacșu pe Facebook.

„PS Ca sa intelegeti cum vine treaba cu delegarea. Potrivit Legii 303/2004, inainte de modificare, magistratii puteau fi delegati pe functii superioare gradului lor profesional, pentru cel mult 6 luni de zile. Pentru judecatori nu s-a folosit niciodata aceasta prevedere decat pentru functii de conducere, insa in parchet era un obicei. Asa se face ca procurori care aveau gradul de parchet de pe langa judecatorie erau delegati in functii la cel mai inalt parchet din tara PIICJ, respectiv la cele 2 directii speciale din cadrul acestuia. Calea normala de ocupare a acestor posturi era cea a concursului (interviului), care presupunea si o vechime minima in functie (de exemplu cel putin 8 ani pentru concurs, sau 6 ani pentru interviu la DIICOT si DNA).

Tot potrivit legii, delegarea unui procuror putea fi prelungita o singura data cu doar 6 luni. In total, deci, un procuror ar fi putut fi delegat pe o functie superioara, pentru care nu avea grad, 12 luni. Ei bine, cu acordul CSM, delegarea a devenit din exceptie regula. S-a dat o interpretare, potrivit cu care delegarea poate fi dispusa pe 6 luni si poate fi prelungita o singura data timp de 6 luni dar in acelasi an, dupa care anul urmator se poate dispune delegarea din nou pe 6 luni si prelungita inca 6 luni si tot asa.

Altfel spus, cu eludarea normelor privind ocuparea posturilor superioare prin concurs, un procuror ierarhic inferior putea ocupa functia cea mai inalta in ierarhie, desigur cu toate drepturile banesti aferente acestei functii, la nesfarsit prin delegare. Delegarea era mai tare decat promovarea (unde trebuia sa mai si inveti), decat detasarea (care se putea dispune doar pentru 3+3 ani si doar la parchete unde aveai gradul profesional) sau chiar decat transferul (unde trebuia mai intai sa ai gradul profesional). Toate acestea au fost oprite prin noua legislatie”, a mai scris acesta.

Pagina 1 din 1