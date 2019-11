14 noiembrie

Manevrele NATO ”Iron Wolf 2”, din Lituania, stârnesc protestele Rusiei. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 14 noiembrie s-au născut regele Hussein al Iordaniei, Charles, prinţ de Wales, Claude Monet, Jawaharlal Nehru, Gabi Szabo, Geo Saizescu, Sorin Lerescu.

Încă o zi de toamnă melancolică, cam udă, aici în Prahova submontană, pentru gustul meu. Unde este primăvara? Departe…

Sinaxar, în calendarul creștin-ortodox este Sf. Apostol Filip, unul dintre cei 12 Apostoli. Și Grigorie Palama din Tesalonic.

Tradiţional, în ”Kalendar” sunt Martinii, intrarea în Filipii de Toamnă. Zilele Lupului. Mi-a plăcut întotdeauna că la noi Lupul are aka Filip, sau Martin!

Sărbătoarea centrală a Praznicului Lupilor, rituri şi ceremonii care vin de zeci de mii de ani, din neolitic, probabil.

În înţelepciunea şi în cunoaşterea profundă a lumii, episcopii, preoţii şi diaconii creştini, în dorința de a controla spiritual, au suprapus încă din secolele lII-IV peste vechile sărbători europene, noile, pe atunci, sărbători creştine.

Aşa s-a creat Tradiţia, Legea strămoşească.

Vechile ritualuri şi ceremonii nu au fost uitate sau părăsite ci au luat nume şi atitudine creştină.

În această perioadă puterea lupilor creşte, iar cea a vampirilor scade. Licantropii, vârcolacii noştri autohtoni, lupii, tarabostes, dacii și urmașii lor, apărau satele şi orăşelele de pofta scârboasă a nobililor venetici ce se hrăneau cu sânge, la propriu şi figurat.

Bănuiesc că licantropi, vârcolaci, lupi erau consideraţi dacii și urmaşii dacilor, lupii care luau capul hoardelor străine ce voiau să fie şefi şi căpetenii pe aceste pământuri. De unde şi o mulţime de filme mai mult sau mai puțin cretine cu vampiri şi vârcolaci.

Sărbătorile de toamnă ale lupilor aveau drept scop reamintirea anuală a legământului dintre oamenii pământului şi lupi. “Luparul” sau “Starostele lupilor” îmbrăcat ca un „tarabostes” se apropia cu “ofrande” pentru lupi şi “vorbea” cu şeful haitei să nu smintească ocolul vitelor sau să atace drumeţii rătăciţi. Gromovnicele vechi spun că atâta timp cât s-a ţinut Tradiţia, lupii nu au stricat. Apoi lumea a uitat obiceiul, lupii au flămânzit pentru că nimeni nu mai venea cu ”daruri” şi nimeni nu le mai ştia limba…

Dragi lupi, padawani și hobbiți, sincer, sunt impresionat. Mulți, foarte mulți dintre domniile voastre mi-ați scris. De la vechi prieteni de corespondență, la noii veniți, cei care își cer scuze că îmi scriu pentru prima dată, dar nu au vrut să mă deranjeze până acum. Două-trei sute. Toți sunt mândri că sunt români!

Dar să vă spun ceva ce am aflat de la un diplomat polonez. Unul cu care m-am ajutat în Orient, acum mulți ani, dar am rămas prieteni pe viață, ne leagă prea multe amintiri importante. De pe 28 octombrie și până pe 18 noiembrie, au loc, în Lituania, pe lângă orașul Kaunas, manevre militare NATO sub denumirea ”Iron Wolf 2”. Participă cam patru mii de militari din SUA, Belgia, Danemarca, Estonia, Cehia, Germania, Polonia, Slovenia, Luxemburg, Olanda și Norvegia. Și bineînțeles, Lituania, țara gazdă. România nu participă, că nu are cu ce, este war game de blindate moderne. Nu o să vă plictisesc cu toate denumirile unităților militare care participă la manevre, dar mi-a plăcut denumirea unității lituaniene: Marea Ducesă Birutė Uhlan, o mare unitate de mecanizate. Nu știu, în armata română există o unitate, sau o mare unitate, cu numele ”Regina Maria”? Ar trebui! Duceți-vă se vedeți filmul, ca să aflați de ce.

Ca fapt anecdotic, colegul polonez mă întreabă, ce l-a întrebat ambasadoarea Poloniei la Vilnius, doamna Urszula Doroszewska, o veche prietenă a lui, care a fost invitată pe teren, să observe manevrele în ultima zi, vineri, 18 noiembrie. Amasadoarea întreabă dacă este cuvenit să poarte, la manevrele militare, pantaloni, sau fustă, poate purta o scurtă de piele, nu este ridicolă cu pălărie? O să caut, am pe undeva ”Ghidul Consular” și o să-i spun părerea mea. Eu cred că doamna ambasador știe foarte bine protocolul, ce și cum să se îmbrace, dar mai face plăcere unori diplomați bătrâni, să se simtă și ei folositori, ca acum treizeci de ani, când ei învârteau globul terestru pe degetul arătător. Tinerețea, bat-o vina!

Tot ca fapt anecdotic, Rusia a fost nebună furioasă de manevrele NATO ”Iron Wolf”, care se petrec la mai puțin de 50 de kilometri de teritoriul lor. Să ne reamintim că Rusia ocupă Kaliningradul, o enclavă între Polonia, Lituania și Marea Baltică. Dar ambasadorul Lituaniei la Moscova este un tip cu mult umor. S-a dus la Ministerul de externe rus cu o notă verbală, o invitație pentru diplomații ruși să ia parte la manevre. ”Nu este mare lucru, învățăm limba engleză, ziua ne băgăm în noroaie și seara facem un foc de tabără mare, cântăm și mâncăm cartofi copți cu vodcă!” le-a explicat lituanianul. Rușii au și ei umor și au întrebat câți militari participa la manevrele NATO. Când li s-a spus că maximum cinci mii, rușii au râs. Harașo, au zis, nu venim, nu vrem să legitimăm manevrele cu prezența noastră, dar dacă este cu un singur soldat peste cinci mii să știm că venim cu Armata a doua, de gardă, de blindate și vă mâncăm toți cartofii și vă bem toată vodca!

Este foarte bine când incidentele se rezolvă pe cale diplomatică, mai mult, cu umor și zâmbetul pe buze. Umorul de calitate este atributul celor inteligenți, numai proștii sunt triști și sobri tot timpul spunea Jerome K. Jerome.

Nu am somn, m-a cam speriat Vineri, în visul de ieri noapte, mi-a spus că este bolnavă. Moartea mea sexy și tânără, bolnavă? Comic, nu-i așa? O să caut o comedie, un film vechi și bun, ceva ce nu am văzut, cu speranța că mai apuc o zi, doar mâine este, în defintiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀ HOROSCOP 14 noiembrie 2019

BERBEC Astăzi, joi, ziua lui Jupiter, se pare că ai una dintre cele mai favorabile zile ale săptămânii, în care te bucuri de sănătate şi eşti vesel şi cu zâmbetul pe buze, aparent fără vreun motiv evident, sau o logică! Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate şi va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit, patima care te apuca cand nu trebuie!

TAUR Totul trece, nu spera şi nu ai teamă! Azi poţi ataca cu succes problemle materiale, cele urgente, cotidiene. Este un prilej bun pentru cumpărături de iarnă. Cumpără acum, mâine e mai scump! Dimineaţa, poate, o mică supărare, dar pe total ziua de azi iti este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri in criză de timp. Stabileşte clar un program, o foaie de parcurs şi așa vei evita eşecurile.

GEMENI Prea multe veşti negative, prea multe eşecuri, tragi tu concluzia veştilor din presă. Nu e adevărat, lumea este aşa cum o priveşti, nici mai rea, nici mai bună. Ocupă-te de problemele tale! În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Este cazul să nu mai fii aşa de încordat şi tensionat. Relaxeaza-te şi încearca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor, mai ales în planul frivol, distracţii, vacanţa de Crăciun.

RAC Ambianţa zilei de astăzi este plăcută şi relativ liniştită. Crezi că poţi aborda unele persoane, că ai putere de convingere. Este doar o părere, deci trebuie să dai dovadă de prudenţă! Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Plimba-te, nu cheltui! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influentei Lunii. Iti faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales cand eşti cu spatele la zid…

LEU Ai ceva îndoieli, dubii, în ceea ce priveşte unele relaţii de serviciu. Rămâi la pândă, stăpân pe reflexele tale de fiară de pradă şi încearcă să aduni mai multe informaţii despre situaţie. Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil. Finalizezi, in sfarsit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Fără să forţezi păgubos, fără să intri la uzură!

FECIOARĂ Efortul din ultimul timp şi oboseala cronică se fac simţite astăzi. Redu ritmul activităţii, fă un armistiţiu cu timpul şi ocupă-te de arte, muzică, de dans, de activităţi plăcute care te încântă. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Nu lua decizii importante în această perioadă. Veşti bune de departe. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de lege şi proprietate. Trebuie sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori ştii cu siguranţă că ai dreptate.

BALANŢĂ După orele de serviciu, care trec repede, trebuie să faci puţin sport la sală, masaj şi sauna. Trebuie, periodic, să “încălzeşti maşinăria”. Ai grijă de corpul tău şi el te va servi! Ocupă-te de problemele tale! Anumite indiscretii şi soapte pe furis te fac sa tragi concluzia ca in calea succesului sta numai „look-ul” tau. Schimba-l, adica coafura, îmbrăcămintea, sau lasă-ţi barbă, după sex şi putinţă, dacă asta te face sa te simti mai bine in propria piele!

SCORPION Astăzi te simţi chiar bine, pentru că pari a fi în relativă siguranţă, iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii! Dar, fă-ţi puţină reclamă în anturaj, că nu strică! Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Poţi să fii liniştit, în perioada următoare nu prea poţi să ai surprize neplăcute.

SĂGETĂTOR Eşti pe cale să iei decizii bune şi inspirate! Conjunctura este favorabilă şi dacă reuşeşti să şi respecţi propriile hotărâri, rezultatul poate fi foarte bun! Însă, nu pleca la drum lung! O perioada buna, pe care o meriti. Metodic și cu geniul “descurcatului” cum ești – ai certe calitați pe care perioada aceasta de timp, ziua de astăzi le pune în valoare. Daca cauţi ceva de lucru, sau ceva mai bun, atunci ai toate sansele să le gaseşti in următoarea perioada, care începe astăzi.

CAPRICORN O zi mai dificil de gestionat pentru că este plină de mici probleme, mari devoratoare de timp. Iar timpul este bani! Curaj, apucă-te de treabă, dar fixează şi o ordine de priorităţi! Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca să poţi să progresezi, să te caţeri pe reduta societăţii înalte. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Nu-ti face griji, viitorul iti este favorabil.

VĂRSĂTOR Se schimbă vremea, se schimbă şi părerile tale. Astăzi vezi cu ochi noi pe cei din jurul tău. Trebuie să faci o pauză, să te odihneşti şi mai ales să modifici în bine atitudinea ta. Astăzi nu te intalni cu persoane pe care nu poti sa le suferi. Esti intr-o criza de sinceritate, de fapt putin iti pasa de mutrele lor pretenţioase, si lucrul asta este evident pentru toată lumea. Dacă chiar vrei să înfurii un mitocan, trebuie să nu-l iei în consideraţie!

PEŞTI Dimineaţa este densă şi aglomerată, dar eşti optimist şi motivat în ceea ce faci. Primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă: o veste bună, mai pe seară. Şi poate şi un film bun! Totuşi, disciplina (încăpăţânarea la unii) inerentă zodiei – în Peşti au fost şi sunt mulţi militari şi conducatori de state şi guverne – te ajută să-ţi ordonezi simţămintele şi planurile. Neptun, din zodie, retrograd, peste Achenar iți aduce o oportunitate neşteptată. Nu te grăbi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia să fie justă.

