Misiunile diplomatice din Brazilia poartă discuții intense despre necesitatea recunoașterii imediate a câștigătorului turului al doilea al alegerilor prezidențiale. Demersul are ca scop prevenirea oricăror încercări externe de a proclama prematur victoria unuia dintre candidați, conform unor declarații făcute de patru ambasadori, notează Reuters.

Până în prezent, un plan formal nu a fost încă definitivat. Mai multe ambasade continuă consultările cu guvernele lor pentru a stabili cea mai potrivită strategie de acțiune.

Cursa electorală este extrem de strânsă. Senatorul de dreapta Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, păstrează un avans fragil și în scădere în sondaje în fața actualului președinte de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva.

Doi reprezentanți diplomatici au mărturisit că există o îngrijorare reală legată de posibilitatea ca președintele american Donald Trump sau administrația sa să pună la îndoială rezultatul final, în ipoteza unei victorii la limită a lui Lula.

„Nu m-ar surprinde dacă Trump sau (preşedintele argentinian de dreapta, Javier) Milei l-ar declara pe Bolsonaro câştigător înaintea autorităţilor electorale", a spus unul dintre ambasadori, care se temea că un astfel de scenariu ar putea provoca o criză instituţională majoră. Ambasadorul, care a vorbit sub condiţia anonimatului având în vedere caracterul sensibil al subiectului, a precizat că nu a fost implicat în discuţii cu alte guverne.

Nici Departamentul de Stat al Statelor Unite și nici Ambasada SUA din Brasilia nu au oferit un răspuns oficial cu privire la angajamentul lui Trump de a recunoaște câștigătorul validat de tribunalul electoral. De asemenea, instanța electorală braziliană nu a comentat situația.

Un diplomat a explicat că aceste temeri sunt alimentate de declarațiile anterioare ale liderului de la Casa Albă privind procesele electorale din America Latină, cum a fost cazul scrutinului din Honduras din 2025. În acel context, pe fondul întârzierilor la numărarea voturilor, Trump a reclamat fraude fără a aduce dovezi și a avertizat că consecințele vor fi grave dacă rezultatele preliminare vor fi modificate.

O recunoaştere prematură din partea lui Trump sau a altcuiva "ar putea duce la o criză instituţională pe care nimeni nu şi-o doreşte", a spus ambasadorul.

Precedentul scrutinului din 2022 rămâne de referință. La acel moment, comunitatea internațională, inclusiv SUA, Uniunea Europeană și state din America Latină, a reacționat prompt pentru a confirma victoria lui Lula în fața lui Jair Bolsonaro, care a refuzat timp de câteva zile să își recunoască înfrângerea. Fostul președinte a fost ulterior condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, după ce susținătorii săi au atacat violent instituțiile statului din capitală.

"Obiectivul nostru principal este să recunoaştem rezultatul unor alegeri care ne aşteptăm să se desfăşoare conform standardelor corespunzătoare. Avem încredere în sistemul electoral brazilian", a declarat un ambasador european pentru Reuters, adăugând că "rapiditatea este principala preocupare".

Aparatul politic al dreptei a primit un impuls puternic în primul tur din 4 octombrie, când Bolsonaro l-a devansat pe Lula. Rezultatul a provocat entuziasm pe piețele financiare, pe fondul așteptărilor privind aplicarea unor reforme economice de amploare cu sprijinul unui Congres favorabil.

Deși diferența dintre cei doi candidați se reduce treptat, presiunea pe umerii autorităților electorale și ai observatorilor străini rămâne uriașă.

"Dacă Lula câştigă, mai ales cu o marjă mică, este inevitabil ca cel puţin unii să spună că votul a fost cumva fraudat în favoarea sa", a afirmat un ambasador, care a menţionat că acest scenariu ipotetic sporeşte presiunea asupra autorităţilor electorale braziliene şi a observatorilor internaţionali pentru a confirma rapid rezultatul votului.

Oliver Stuenkel, profesor la Fundaţia Getulio Vargas din São Paulo, a afirmat că refuzul lui Trump de a recunoaşte rapid victoria lui Lula ar reprezenta un punct de cotitură negativ în relaţiile bilaterale.

"Cred că acesta este un scenariu pe care trebuie să-l ţinem sub observaţie", a spus el. Corpul diplomatic își exprimă încrederea în mecanismele de vot și în instituțiile braziliene, subliniind că preocuparea principală nu este legată de un candidat anume, ci de protejarea democrației în fața valului de negaționism electoral.

"Nu-mi pasă dacă câştigă Lula sau Bolsonaro", a spus un ambasador. "Îmi pasă însă de starea democraţiei braziliene după aceste alegeri", a punctat diplomatul.