Nu cu unul, ci cu doi bolizi de lux se deplasează Dani Mocanu prin întreaga țară, la concerte și evenimente unde e plătit cu mii de euro pentru prestația sa. Cele două mașini nu au fost deloc ieftine.

Manelistul însă are o avere de invidiat, astfel că nu și-a pus problema să facă conbomie când și-a cumpărat mașinile. Dani Mocanu are milioane de vizualizări pe Youtube, iar din asta strânge zeci de mii de euro pe an, pur și simplu, fără să facă nimic în mod special.

El se află pe locul 16 în topul youtuberilor români ținând cont de numărul de abonaţi. Are peste 1,5 milioane de abonaţi şi aproape 650 de milioane de vizualizări pentru cele 141 de clipuri urcate pe canalul său.

Marea bucurie e alta. Se pare că intervenția pe care a suferit-o recent e un succes. Dani Mocanu a decis să își schimbe look-ul, astfel că s-a operat. El a mers la o clinică din Turcia unde şi-a făcut implant de păr. A publicat şi imagini pe reţelele de socializare. ”Sunt foarte bucuros, să ştiţi!”, a transmis Dani Mocanu imediat după procedură. El așteaptă acum să îi crească podoaba capilară şi să o poată aranja astfel încât să arate complet diferit.

Sursa: Spynews

Te-ar putea interesa și: