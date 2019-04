Toader, încolțit de mâna dreaptă a lui Dragnea: „Ministrul Justiției să se trezească! Sunt multe de reproșat!”

Senatorul Claudiu Manda a criticat, marţi seară, activitatea ministrului Justiției, Tudorel Toader. Acesta este nemulțumit că ministrul nu și-a asumat o ordonanță de urgență prin care să modifice Legile Justiției.





Senatorul Claudiu Manda a declarat că ar vota o moţiune împotriva acestuia pentru a trage un semnal de alarmă.

„Dacă l-a păcălit şi cu ce l-a păcălit e o chestiune pe care trebuie să o explice domnul Dragnea atâta cât a explicat-o sau dacă are de spus lucruri în plus. Eu pot să vă spun altceva. Când a fost dezbaterea moţiunii simple împotriva lui Tudorel Toader la Camera Deputaţilor, eu am declarat că dacă era la Senat eu votam pentru. Şi nu votam pentru aprobând textul pe care USR şi PNL l-au depus, ci mai degrabă că domnul Tudorel Toader trebuie să se trezească. Suntem într-o situaţie în care de un an şi jumătate tot dezbatem tot felul de subiecte şi domnul Tudorel Toader vine şi ba face, ba nu face.”, a afirmat Manda, conform B1.

Neasumarea unei ordonanțe privind modificarea codurilor penale prin ordonanţă de urgenţă de către Tudorel Toader este faptul care l-a nemulțumit cel mai mult pe Claudiu Manda, preşedinte al comisiei SRI şi candidat PSD la europarlamentare. Acesta l-a acuzat pe ministru că şi-a asumat proiectul, dar nu a mai făcut nimic.

„S-a dezbătut în Parlament modificarea codului penal şi de procedură penală, au fost criticate o parte dintre articole la CCR, unele au fost admise, altele au fost respinse. În decembrie a fost o discuţie cu domnul Tudorel Toader şi am spus că articole care nu au fost criticate la CCR, în condiţiile în care au venit ca amendamente de la CSM, de la magistraţi, de la oameni politici, e clar că nu e nicio problemă. A doua categorie de articole sunt cele criticate la CCR, pentru care Curtea a respins criticile şi a spus că sunt constituţionale. Pentru cele două categorii, pentru ca să intre în vigoare şi să nu mai continue acest proces legislativ cu contestaţie, necontestaţie, critici, reexaminare, ar putea să fie o ordonanţă de urgenţă. Discuţia a fost în decembrie cu prezenţa lui Tudorel Toader.

Şi-a asumat, alături de colegii din CEx, ca aceste două categorii de articole să fie trecute printr-o ordonanţă. În momentul respectiv nu a zis nimic în sensul de a critica sau a zice că nu poate, era corect să înţelegem care era urgenţa. Urgenţa este stabilită, pe de o parte, de directiva europeană din 2016 care trebuie să fie aplicată din 2019 că intrăm în infringement, şi de articolele declarate neconstituţionale de CCR de acum 3-4-5-6 ani de zile.”, a afirmat candidatul PSD.

Mai mult decât atât, Manda i-a reproşat lui Toader şi faptul că a venit cu o ordonanţă de urgenţă care să modifice Legile Justiţiei după ce acestea au fost asumate de PSD-ALDE în Parlament.

„Eu pot să îi reproşez un lucru domnului Toader. După ce am parcurs în Parlament timp de un an şi jumătate discuţii la cele trei legi ale justiţiei, contestate la CCR, reexaminate, reasumate în Parlament, a venit cu OUG 7 şi a schimbat. Din punctul meu de vedere, era treaba Parlamentului.”, a arătat Claudiu Manda.

