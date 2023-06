Mâncarea românească adorată de Al Bano. O dată a pierdut și avionul din cauza ei

În anul 1991, Al Bano a pășit pentru prima dată în România, fiind însoțit de partenera sa de scenă și de viață, Romina Power. Cei doi au format un cuplu atât pe scenă, cât și în afara ei, până în 1999. Chiar și după divorț, la cererea publicului care refuza separarea lor muzicală, Al Bano și Romina au mai avut apariții împreună.

Artistul a susținut numeroase concerte în țara noastră, atât alături de Romina, cât și în solitar, în decursul anilor. De altfel, despre România, Al Bano a aflat încă din anii ’60, când cutia poștală a început să se umple cu scrisori de dragoste de la fanii săi români.

„Atât de multe scrisori erau, incredibil… Și văd că acea iubire nu s-a stins nici până azi, nici din partea mea pentru ei, nici din partea lor pentru mine”, a povestit Al Bano.

Mâncarea românească adorată de Al Bano

Cunoscutul cântăreț a vorbit și despre mâncare sa preferată de la noi din țară și a mărturisit că pentru mici odată a pierdut chiar și zborul său de întoarcere în Italia. „Odată am pierdut avionul pentru că am stat să mănânc mici. Am pierdut vremea stând să mănânc mici și am pierdut avionul de întoarcere în Italia. Dar nu-i nimic, a fost bine până la urmă”, a spus el.

Apoi, el și-a amintit de prima oară când a venit la noi în țară, imediat după Revoluție. „Îmi amintesc foarte bine, cum să nu? Voi știți mai bine decât mine cum era România atunci. Cine poate decât voi să spună mai multe despre cum a fost acea trecere?

Dacă e să aleg un lucru legat de România, pot să spun că mereu am fost atras de această realitate pe care am urmărit-o chiar din 1967 când am început să primesc extrem de multe scrisori pe ale căror timbre scria „poșta romina” (pronunță în română). Ce naiba de poștă e asta?, m-am întrebat. Era poșta de aici din România”.

Cântărețul, cu o dragoste nespusă pentru viață

Al Bano se află într-o permanentă căutare a fericirii, deoarece el știe că aceasta există. El are convingerea că fericirea există și, uneori, reușește să o atingă, spune el, dar alteori aceasta fuge ca un pește care i se alunecă din mână, similar cu o anghilă.

Eu nu vreau victimizare, nu vreau pesimism, deși știu că există, dar eu caut acea mare în care e ușor să intri, unde e simplu să te bronzezi, unde poți respira liber, unde e ușor să spui că viața e și frumoasă. Sau mai ales frumoasă. Fiindcă trebuie să fim conștienți că viața e scurtă, e atât de scurtă! Eu știu că doamna-moarte e pregătită să te prindă din momentul în care te naști, doamna-moarte… Dar cu cât putem mai mult să o ținem la distanță, cu atât mai bine! (zâmbește larg, ca de final) Ți-a plăcut?”, a mai spus el într-un interviu pentru Libertatea.