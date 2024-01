Mănăstirea Dervent. Călugărul care face minuni în bucătărie

Mănăstirea Dervent este locul în care credincioșii caută alinare, liniște și îndrumare. Părintele Efrem se numără printre slujitorii care întregesc obștea acestui lăcaș sfânt. Dincolo de rugăciune și viața ascetică, monarhul este cel care stăpânește toate secretele bucăți rețetelor mănăstirești. De altfel, se spune că mâncarea pregătită în bucătăriile mănăstirilor este cu adevărat gustoasă.

Mănăstirea Dervent. Părintele Efrem, monahul care stăpânește tainele bucătăriei

Părintele Efrem Barnica face parte din obștea Mănăstirii Dervent din județul Constanța. Dincolo de râvna pentru rugăciune și viață trăită în sfințenie, acesta are darul de a cunoaște toate tainele rețetelor mănăstirești. De altfel, părintele Efrem de la Mănăstirea Dervent este cunoscut și pe rețelele de socializare datorită acestui talent.

Monahul i-a cucerit pe pasionații acestui domeniu cu numeroasele rețete deosebite publicate pe internet.

Chemarea pentru Hristos, dar în copilărie

Călugărul a mărturisit că a simțit chemarea pentru a porni pe drumul credinței încă din copilărie. Încă de la 11 ani monahul au început să studieze importanța celor sfinte. Câțiva ani mai târziu, în prima parte a liceului, Părintele Efrem a decis că aceasta este calea e care vrea să o urmeze.

De altfel, călugării de la Mănăstirea Cocoș, locul în care lua parte la Sfintele Liturghii, au avut un rol important în decizia pe care tânărul licean de atunci avea să o ia.

„De cum am intrat în biserica mânăstirii și am auzit cântările, răspunsurile la strană date de călugării tineri, am crezut pentru moment că sunt în Rai și mi-am spus: . Și acum îmi răsună în cap glasurile și cântările acelea mânăstirești. Îndată ce m-am de acea mireasmă de rai, de mult căutată, a mânăstirii, mi-am pus baza unei temelii cu dorul de a fi și eu unul din acei călugări dedicați Domnului într-o mânăstire. S-a împlinit acest dar după trei ani de zile, dar nu acolo unde mi-a plăcut, ci aici la Dervent, unde Domnul m-a trimis, m-a chemat”, a povestit părintele Efrem Barnica.

Mănăstirea Dervent. Preotul care îi impresionează pe toți credincioșii cu bucatele pregătite

Cunoscutul preot a purtat numele de mirean Gelu, iar la 17 ani a pășit cu toată încrederea spre acest drum al credinței. A intrat în bucătăria mănăstirii de atunci, iar până în prezent a avut această ascultare. Părintele Efrem gătește bucate simple, însă munca lui este întotdeauna presărată cu rugăciune.

„Indiferent de starea noastră interioară, atunci când gătim e bine să punem suflet și să ne purtăm cu legumele, fructele, lactatele, peștele și toate ingredientele ca și cum ar fi niște mari daruri primite de la Dumnezeu. Rugați-vă, atunci când gătiți, ca Domnul să binecuvânteze lucrarea și mâncarea pe care o preparați și să le sfințească și să le fie ca un tratament celor care vor gusta din bucatele voastre. Încercați să le găsiți folosință tuturor alimentelor, fără a face risipă, pentru că Domnul este bun cu noi și ne pune zilnic pe masă toate cele de trebuință. Mă îngrozesc când văd și aud despre diferiți bucătari câtă risipă fac și spun: ”, a mai spus călugărul.

Cu toate că nu adaugă carne în preparatele sale, rețetele sale sunt întotdeauna pe gustul tuturor. În Mănăstirea Dervent, mesele călugărilor au ca bază legumele, lactatele, ouăle și peștele.