„Bergamo, astazi, 21 martie. Camionele armatei italiene cu 77 de sicrie pe care le duc in alte regiuni pentru crematoriu, la Bergamo nu mai e loc. Sunt atat de trista, iar cuvintele nu pot descrie ceea ce simt. Ieri dupa-amiaza, am fost la un pas sa fac infarct! Am simtit ca mor de disperare!

Sotul meu, Antonio, eroul meu de la Spitalul Papa Giovanni din Bergamo a avut toate telefoanele inchise. Si nu am putut lua legatura cu el…am alertat toti cunoscutii sa intreb de el, dar cum nu pot sa se deplaseze unii a altii pentru ca e interzis, am trait ore in disperare…La 2 noaptea m-a sunat…eram treaza si plangeam…mi-a spus: am dormit, eram epuizat si telefoanele s-au descarcat, iarta-ma! Sa nu mai trec niciodata prin asta, caci orice veste trista ma distruge incet, incet! Puteti, voi prieteni sa ma intelegi? Va multumesc celor care in aceste zile mi-ati trimis mesaje si ganduri bune. Distanta ma omoara si faptul ca ai mei trec prin momente atat de grele! Dumnezeu sa ne ajute si sa ne ocroteasca pe toti!”, a scris Mihaela Andrei, pe rețele sociale.

Un nou bilanț dramatic a fost anunțat sâmbătă seara de autoritățile italiene. Este vorba de cel mai grav bilanț de la izbucnirea pandemiei. Astfel, în Italia se înregistrau sâmbătă, la ora 17.56, o cifră amețitoare: 793 de noi decese.

Numărul total al deceselor din Italia a ajuns astfel la 4.825. Corriere della Sera a anunțat că doar în Lombardia au murit 546 de persoane. De asemenea, sâmbătă, la ora 18 au fost raportate 6.557 de noi infectări, numărul total ajungând la 53.578.

