Mama unui militar rus ucis în războiul din Ucraina, judecată pentru discreditarea armatei ruse

Ala Fathelislamova a oferit un interviu pentru publicaţia independentă „Novaia Gazeta. Europa”, în care s-a expus împotriva războiului din Ucraina care i-a ucis fiul. În interviu, femeia a vorbit despre fiul ei Afanasi, care a murit la sfârșitul anului 2022 ca urmare a bombardamentelor din regiunea Belgorod.

Denunţată pentru un interviu după ce i-a murit fiul

„Sinceră să fiu, când a început războiul, mereu și am plâns, îngrijorată. Război – cine are nevoie de el? Nimeni nu are nevoie de el. Chiar dacă la începutul războiului fiul meu nu era încă în armată, am plâns pentru alţii”, a spus Fathelislamova în interviu.

„Polițiștii au sosit, au arătat la telefon că a fost primit un denunț. M-au întrebat de ce am dat interviu. Nici măcar nu știau că fiul meu a murit. Câteva zile mai târziu, au venit la locul meu de muncă și au adus o copie pe hârtie a denunţului, ca să pot face cunoştinţă cu el”, a spus Ala Fathelislamova.

Cum se scriu denunţurile în Rusia

Femeia a ajuns în atenţia autorităţilor în baza unui denunţ scris de o altă locuitoaredin Tiumen, Anna Korobkova, care s-a lăudat într-un interviu pentru presa rusă că este „profesionistă la întocmirea denunţurilor”, după ce doar în anul în anul trecut ar fi scris peste 700 de denunțuri.

Anna Korobkova a scris în denunţ că Ala Fathelislamova trebuie „pedepsită aspru pentru discreditarea armatei, deoarece nici în timpul „Marelui Război pentru Apărarea Patriei” (denumirea dată de propaganda comunistă din URSS celui de Al Doilea Război Mondial) rudele morților nu aveau dreptul să se pronunțe împotriva faptului că aceştia au fost trimişi pe front”.

Articolul orivind discreditarea armatei ruse a fost întrodus în Codul penal și Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse la scurt timp după începerea războiului pe scară largă în Ucraina. Potrivit Departamentului Judiciar de la Curtea Supremă a Federației Ruse, în 2022, instanțele ruse au s-au expus pe 5.622 de procese administrative privind discreditarea armatei ruse. Instanțele din Rusiaau aplicat 4.439 de amenzi, penalizând astfel cetățenii ruși cu peste 151 de milioane de ruble.