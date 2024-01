Mama primarului Ion Ceban face regulile în Consiliul Municipal Chișinău: Atac la PAS

Mama primarului Ion Ceban, Eugenia Ceban, a fost filmată în timp ce îndeamnă fracțiunea Mișcării Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) să „atace Partidul Acțiune și Solidaritate la fiecare proiect de decizie”.

Pe 12 ianuarie, consilierii municipali MAN s-au întrunit în ședință pentru a consulta proiectul de decizie cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024”. Ședința a fost transmisă în direct pe pagina de Facebook a MAN.

În timpul ședinței, au avut loc dezbateri pe proiectul de lege, iar, la un moment dat, discuțiile au luat un ton neformal, fără însă ca transmisiunea live să fie întreruptă. Mama primarului capitalei, Eugenia Ceban, care era prezentă la reuniune, le-a spus consilierilor MAN că fracțiunea se pregătește „să atace PAS”.

„Stimați colegi de la MAN, eu vă rog foarte mult… Încă nu ne cunoaștem, o să ne ducem la fracțiune… Dar eu vă rog mult de la începutul anului să înțelegeți că dvs și toți noi ne pregătim, la fiecare proiect de decizie, de a ataca PAS-ul. Dar întrebările astea între noi: am venit, am închis gura și am ridicat mâna pentru ceea ce trebuie să votăm”, a spus Eugenia Ceban, potrivit newsmaker.md.

Mama primarului Ion Ceban a refuzat să comenteze

La scurt timp, video-ul cu ședința publică a consilierilor municipali MAN a fost șters. Secvența video în care Eugenia Ceban vorbește despre „planul” fracțiunii MAN a fost publicată pe rețelele de socializare de jurnalistul Dumitru Ciorici.

TV8 a încercat să afle mai multe de la Eugenia Ceban despre această discuție, însă aceasta a refuzat să răspundă.

Consilierul MAN, Natalia Ixari, a declarat că partidul nu va comenta situația. La rândul său, PAS a îndemnat fracțiunea condusă de primar să se preocupe de problemele Capitalei.

„De fapt, cetățenii i-au votat ca ei să nu se preocupe de problemele Capitalei. Ca ei să nu se preocupe de dezvoltarea acestui oraș, dar să se preocupe de scandaluri și politică cu privire la PAS”, a declarat, pentru TV8, consiliera municipală de la PAS, Zinaida Popa.

În Consiliul Municipal Chișinău PAS și MAN au câte 20 de aleși locali.