S-a întâmplat la spitalul din Heilongjiang. Femeia a intrat în travaliu pe 30 ianuarie, la scurt timp după ce a fost diagnosticată cu coronavirusul care a îmbolnăvit peste 20.000 de oameni și a cauzat cel puțin 425 de decese. Se crede că mămica a intrat în contact cu rude care au fost diagnosticate cu coronavirus după întoarcerea lor de la Wuhan.

„Pacienta era foarte neliniștită, în timp ce noi o duceam în sala de operație”, a spus dr. Yu Dan, medic obstetrician la „Central Harbin Red Cross Hospital”. „Știa diagnosticul, așa că își făcea griji pentru copilul ei. În plus, nu era însoțită de niciun membru al familiei, întrucât toți fuseseră plasați în carantină”.

Născută prin cezariană, fetița a primit not a 10, fiind perfect sănătoasă. Atât ea, cât și mama sunt într-o stare stabilă, mai arată Fox News. Copilului i s-au făcut până acum două teste de sânge și de fiecare dată rezultatul a ieșit negativ, însă chiar și așa va rămâne sub observație încă 14 zile de acum încolo.

„Acest copil este un caz special”, a declarat Zhao Huaxian, șeful secției de Pediatrie, care a completat: „Prima noastră preocupare a fost să nu avem o infecție cu transmitere verticală, așa că am luat măsuri de precauție și am pus-o pe micuță sub control total”.

