Mama elevului violat de colegi, mărturii tulburătoare: Își smulgea părul din cap







Pentru prima dată după izbucnirea scandalului la Școala Nicolae Titulescu din București, mama elevului violat de colegii săi mai mari face mărturii tulburătoare.

Mama elevului violat de colegi la Școala Titulescu din Capitală a dezvăluit prin ce traume a trecut copilul său în cadrul unei discuții cu un reporter. Directoarea este acuzată de mușamalizare, în timp ce astăzi copilul a fost audiat de procurori.

Când a fost abuzat sexual de colegii săi pentru prima oară, copilul avea opt ani, iar situația s-ar fi repetat doi ani mai târziu.

Mama elevului violat de colegi, mărturii tulburătoare

Femeia relatează că fiul ei a ajuns să-și smulgă părul din cap și să lovească pereții cu pumnii. De asemenea, ea a înregistrat audio întâlnirea cu reprezentanții școlii, care a avut loc după prima agresiune. Iată dialogul avut de mama elevului cu reporterul Antena 3.

Jurnalist: Cine minte? Cei de la școală care spun că au informat încă din vara lui 2022 sau inspectoratul a mințit?

Mama: Cei de la școală mint! Aveți înregistrarea în care, la începutul înregistrării, apare cum doamna director spune ce investigații să facă dumneaei.

Jurnalist: În toate aceste zile, de când am publicat noi povestea, vineri, v-a contactat cineva de la școală?

Mama: Nu.

Jurnalist: De la minister?

Mama: Nu!

Jurnalist: De la inspectorat?

Mama: Nu!

Jurnalist: V-a amenințat cineva prin interpuși ?

Mama: Nu, nu, nu.

Jurnalist: Despre părinții primului agresor. Știți din ce familie ar putea proveni? Ce se ocupă părinții?

Mama: Nu știu cu ce. Nu, nu știu cu ce se ocupă. M-am văzut cu tatăl, m-am văzut doar la secție 10 minute și după aia cu mama. Atâta m-am văzut. Ne-am văzut și în biroul doamnei director și-a stabilit și am zis să stea hotărâtă, că altfel îmi iau ordin de protecție pentru ce face dumneaei hărțuire contra mea.

Jurnalist: Adică după ce dvs. ați depus o plângere împotriva fiului?

Mama: Da! Am fost chemate amândouă de doamna Director, care doamna Director mi-a spus că m-am dus prima dată și i-am povestit și m-am dus acasă și am chemat poliția și a spus, după capacitatea clasei a 8-a, mă sună să ne vedem noi părinții, cu doamnele profesoare și cu dumneaei. Când s-a început școala atunci, ne-am văzut doar mamele, în biroul doamnei Director, ea nu a mai recunoscut ceva. Mi-a spus că a acceptat ca cel mic să meargă în continuare la consiliere psihologică la DGSAPC, că îl va muta prin alta școală imediat.

Jurnalist: Deci el era deja luat în evidență?

Mama: Da, da, da.

Elevul violat de colegi face terapie

Mama copilului a mai spus că a reușit să-l mute din această școală abia la începutul acestui an. În plus, acesta face deja terapie psihologică.

Jurnalist: Când ați reușit să vă mutați copilul de la școală?

Mama: Păi ianuarie anul acesta. (…). Cum să mă exprim… părinții să vadă cum se comportă copilul și atunci să-și pună un semn de întrebare dacă văd copilul apatic, dacă văd copilul altfel. Copilul este acuma la consilier pentru terapie. Da. Am acte doveditoare în care dna. Director n-a vrut să-i semneze doamnei psiholog hârtie în care să mă duc să fac gratis. Da, facem și cu plată și gratis la DGASPC. Păi la DGASPC suntem la a treia ședință și la cu plată facem de câțiva ani buni, că l-a preluat tot doamna care făcea, dar dumneaei e informată și doctorul din spital că el are niște probleme de sănătate și doctora din spital, toată lumea știe de ce i s-a întâmplat. Eu i-am informat ca să știe ce s-a întâmplat fiecare. Doctorul mi-a dat un raport despre cum s-a comportat el în cabinet. Am fost și la neuropsihiatru, are tratament.

Jurnalist: Are tratament de dinainte să i se întâmple?

Mama: Nu! Nu! După. Scrie data pe hârtie, 6 februarie, am avut la dumneaei, fiindcă copilul plângea noaptea și îşi smulgea părul, începuse să dea cu pumnii în pereți, să plângă din orice.

Minorul, audiat de procurorii în cazul de viol

Marți dimineață, procurorii l-au interogat pe copilul implicat în cazul de viol de la Școala Nicolae Titulescu din centrul Capitalei. Aceste acțiuni vin în urma protestelor a numeroși părinți, declanșate în urma dezvăluirii evenimentelor. Procurorii au ridicat și înregistrările de pe camerele de supraveghere din școală. În prezent, aceștia așteaptă rezultatele analizelor efectuate de INML pentru a continua ancheta.

Corpul de Control al Ministerului Educației a fost trimis la școala Titulescu, precum și la inspectorat, a anunțat astăzi Ligia Deca, Ministrul Educației.

Aceasta a precizat că în urma acestui control va pute aavea un punct de vedere obiectiv cu privire la cazul copilului violat.