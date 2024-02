Mama unei eleve, reacție după incidentul cu spray paralizant: Am aflat de la un vecin

Mama unei eleve de la de la Colegiul Dimitrie Leonida din București, locul în care s-a folosit spray paralizant, spune că nu ştiut nimic. Mai mult mama afirmă că a aflat ce s-a întâmplat de la un vecin.

Mama unei eleve, despre incidentul de la Colegiul Dimitrie Leonida

Mama unei eleve de aproape 16 ani de la Colegiul Dimitrie Leonida din București, unde s-a dat cu spray iritant, iar zeci de elevi au fost afectați, spune că unitatea de învățământ nu a anunțat părinții de cele întâmplate.

„Ce înseamnă paza asta? Nu am fost anunțați, ci am aflat de la un vecin despre ea. Am încercat să iau legătura cu ea și nu am reușit. Sun la școală, ce telefon or avea, că nu ne-am înțeles”, a spus mama elevei.

Întrebată ce s-a întâmplat, mama a spus că a aflat că s-a dat cu spray paralizant, dar nu a reușit să discute cu fiica sa despre alți elevi sau despre cel care a comis fapta.

„Am înțeles că fata mea, care face 16 ani, este bine, a refuzat internarea. Știu că s-a dat cu spray paralizant. Nu este ok să se întâmple așa ceva în nicio școală”, a mai declarat mama elevei.

25 elevi au ajuns la spital după ce un coleg a folosit spray lacrimogen

Reamintim faptul că 25 de elevi au fost transportați la spital, cu simptome respiratorii, după ce un elev de 15 ani a pulverizat pe holul spray iritant, posibil paralizant. Alți opt copii au fost evaluați medical la liceu. Unitatea de învățământ a fost evacuată imedit.

Poliţia declara atunci: „Astăzi, 13 februarie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 9 Poliție au fost sesizați, de către directorul unei instituții de învătământ, prin apel 112, în jurul orei 10.00, cu privire la faptul că, în incinta unei școli din Sectorul 2, un elev ar fi pulverizat spray iritant-lacrimogen, atât în exterior, cât și la intrarea îninstituție”.