Maia Sandu: „Contăm foarte mult pe sprijinul României”. Premierul Republicii Moldova, înainte de vizita la București, despre alianța cu rusofilii și așteptările din partea UE

Premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, va avea, în cadrul vizitei ofi ciale pe care o va face la București, pe 2 iulie, discuții importante cu autoritățile de aici. Acestea se vor axa pe dezvoltarea mai multor proiecte cu ajutorul României. În exclusivitate pentru „Evenimentul zilei”, prin intermediul evzmd.md, Maia Sandu a acceptat să răspundă la mai multe întrebări, înaintea primei sale vizite oficiale, în calitate de prim-ministru.





Merită menționat faptul că preşedintele Klaus Iohannis a avut miercurea trecută convorbiri telefonice cu prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, cu viceprim-ministrul moldovean, Andrei Năstase, şi cu omologul său din acest stat, Igor Dodon. În timpul convorbirii cu prim-ministrul Maia Sandu şi cu viceprim-ministrul Andrei Năstase a fost accentuată susţinerea României, atât timp cât noul Guvern păstrează parcursul european și lupta pentru avansarea Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. De asemenea, a fost promisă continuarea proiectelor de interconectare strategică, derulate de România în Republica Moldova. În momentul de față, România este cel mai important avocat al Republicii Moldova în procesul de integrare europeană.

Un parteneriat mai puțin firesc

- EVZ: Sunteți cumva contra cronometru, neștiind exact cât va dura alianța de guvernare cu PSRM. Ce priorități v-ați fixat în programul de guvernare și dacă ați reperat cumva și un calendar pentru depolitizarea instituțiilor publice?

- Maia Sandu: Eu cred că niciodată nu se știe exact cât vor dura coalițiile de guvernare. Întotdeauna poate să intervină ceva. Este adevărat, în cazul nostru, acest parteneriat este mai puțin firesc, dar am convenit să trecem printrun proces și să implementăm aceste reforme prin dez-oligarhizarea statului, să eliberăm instituțiile statului din captivitate. Să încercăm să aducem în fruntea instituțiilor oameni independenți, onești, buni profesioniști și până acum lucrurile s-au întâmplat exact așa cum am convenit.

Va fi greu să spun până unde va dura acest parteneriat. Știu doar că este mult de făcut pentru ca să putem să spunem că instituțiile statului sunt independente, libere și că procesele democratice sunt sustenabile. Noi avem acest obiectiv în acordul de parteneriat. În programul guvernului pe care l-au votat și socialiștii și colegii mei din blocul ACUM sunt și alte lucruri importante care provin din Acordul de Asociere cu UE. Am promis să asigurăm o guvernare corectă în raport cu banul public. Am zis că trebuie să ne asigurăm că există suficiente resurse ca să putem să achităm poate plățile, inclusiv salariile și pensiile, ținând cont că am moștenit o gaură în buget de la guvernarea precedentă. Am discutat și alte lucruri care duc dincolo de acest pachet de „dez-oligarhizare” și eu sper ca acest parteneriat să mențină pe o perioadă suficient de lungă ca să putem realiza mai multe lucruri. Reformarea Justiției

- Ați mers la CSM și ați cerut măsuri imediate și vizibile pentru reformarea Justiției. Procurorii i-au pus sechestru pe avere lui Ilan Șor, dar acesta a părăsit țara. Chiar dacă este devreme, credeți că lucrurile se mișcă în direcția dorită și impusă de Dvs.?

- Eu nu cred că judecătorii care se fac vinovați de faptul că nu au pus sechestru până acum pe averea lui Șor și a altora la timp - că aceste bunuri care au aparținut în trecut statului au dispărut și au trecut în alte mâini - eu nu cred că acești judecători trebuie să rămână în funcții. Deciziile lor sunt întârziate și insuficiente. Atunci când am mers la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) am avut în vedere altceva. Am avut în vedere sancționarea judecătorilor și a procurorilor tuturor celor care au luat decizii ilegale în trecut, care au făcut jocul regimului [precedent] și care au prejudiciat statul de sume enorme. Acesta ar fi lucrul corect de făcut: suspendarea temporară a unor judecători. Este nevoie de o curățare serioasă a sistemul și de sancționarea judecătorilor corupți.

- Când va fi prezentat public raportul Kroll în integralitatea sa?

- Nici eu nu am văzut încă raportul Kroll (despre furtul miliardului - n.r.), l-am cerut de la Banca Națională și răspunsul a fost că documentul nu este acolo. Înțeleg că raportul Kroll este la Procuratura Generală. Procuratura nu este foarte deschisă să ne prezinte și nouă documentul. Am făcut și noi o solicitare către compania Kroll pentru a ne prezenta o a doua copie și înțeleg că reprezentanții acestei companii ar putea să ne viziteze în timpul apropiat. Vom putea discuta cu ei despre acest raport, dar și despre o eventuală conlucrare pe mai departe pentru recuperarea banilor.

Cedarea instituțiilor de forță către socialiștii pro-ruși ai lui Igor Dodon

- EVZ: Există discuții în spațiul public virtual despre faptul că PSRM a cerut și a primit conducerea instituțiilor de forță și a lăsat ACUM să ducă tot greul reformelor. Cum vedeți acest lucru?

- Maia Sandu: Este greșit, deoarece conducerea SIS nu este o decizie politică. Omul (Alexandru Esaulenco - n.r.) care a fost numit ieri (marți - n.r.) la SIS vine din sistem. Nici eu nu l-am cunoscut și înțeleg că nici cei din Partidul Socialiștilor. A fost recomandat inclusiv de partenerii noștri de dezvoltare, care în trecut au lucrat cu această instituție și care au crescut capacități acolo. Este o persoană independentă politic. Noi ne-am asigurat că această persoană nu a fost implicată în jocurile politice ale Partidului Democrat, că nu a fost implicată în sechestrarea și deportarea profesorilor turci – un abuz comis de fosta conducere a SIS. În rest, este absolut eronat când se spune că un director al SIS este persoana socialiștilor.

- Aceste controverse există deoarece și domnul Pavel Voicu și Artur Gumeniuc au fost până nu demult consilierii președintelui Dodon?

- În cazul ministrului Apărării, da acesta a fost consilier al domnului Dodon, dar vreau să vă amintesc că acest guvern este sprijinit și de PSRM și, în momentul în care o persoană sau două, au fost recomandate de către acest partid, mi se pare firesc în situația în care marea majoritate a miniștrilor au fost din rândurile noastre (ale ACUM) și au fost sprijiniți de noi. Deci, nu putem să facem asemenea acuzații și lucrăm cu toții într-o echipă. Domnul ministru al Apărării se subrdonează premierul. Toate lucrurile sunt coordonate și nu există niciun motiv de îngrijorare pentru moment.

Colaborarea militară cu NATO

- Ați discutat cumva cu președintele Dodon sau PSRM posibilitatea repetării situației din 2017, atunci când președintele Dodon nu a permis militarilor moldoveni să meargă și să antreneze cu militarii NATO, provocând practic un vid de securitate pentru R. Moldova?

- Am înțeles că a existat o discuție la acest subiect între noul ministru al Apărării și partenerii internaționali. Aceștia au fost asigurați că nu va exista niciun fel de obstrucționare în acest sens.

