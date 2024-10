EVZ Special Maia Sandu, mințită cu sondaje optimiste. Cristian Hrițuc, analist politic: S-a manipulat grav în Moldova. Video







La podcastul „Esențial”, invitatul a fost analistul politic Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial și unul dintre cei mai cunoscuți experți români în ceea ce privește Republica Moldova.

Hrițuc are o înțelegere profundă a mediului politic și social din țara vecină, iar discuția s-a concentrat asupra rezultatelor strânse ale referendumului privind integrarea Moldovei în Uniunea Europeană, precum și asupra primului tur al alegerilor prezidențiale.

Eroare din sondajele din Republica Moldova

La alegerile de duminică, Maia Sandu a obținut 42,45%, iar candidatul de pe locul al doilea, Alexandr Stoianoglo a obținut aproape 26% din voturi. În acest sens, Cristian Hrițuc a oferit o perspectivă detaliată asupra acestui subiect.

Analistul politic Cristian Hrițuc critică dur manipulările realizate prin intermediul unor sondaje din Republica Moldova. Potrivit lui, acestea au influențat atât opinia publică din Moldova, cât și pe cea din România. El subliniază că aceste sondaje, realizate de organizații aservite puterii, au prezentat rezultate eronate cu abateri semnificative, ajungând la diferențe de până la 20% față de realitate.

„Aici o să fiu puțin mai dur. Ani de zile, în Moldova s-a manipulat rău, cu ajutorul unor sondaje făcute de SBX-AXA, în speța de față, și de un ONG aservit puterii. Tot timpul au avut sondaje trase de păr. Eu le mai zic desenate în baie. Partea cea mai rea este că, nu numai că au intoxicat acolo în mediul moldovean. Au venit și au intoxicat și în România. Și au fost tot timpul livrați aici ca mari experți, ca mari deontologi și, de fapt acum vedem că ne-am furat căciula singuri. Pentru că nu poți să ai erori înainte cu o săptămână și de 20% de procente. Eroare de 20%.”

„IMAS, singurul sondaj credibil din Moldova”

De asemenea, Cristian Hrițuc își exprimă opinia fermă despre fiabilitatea sondajelor din Republica Moldova.

„Eu am zis tot timpul, eu mă uit la un singur sondor în Republica Moldova. Acesta se numește IMAS. Și spun acest lucru pe expertiza pe care o am de 20 de ani în Moldova. Mai este și iData, patronul este rudă cu un fost deputat PSRM. Pai ce încredere să am în acele sondaje? Tot timpul apar sondaje desenate în baie. Vrem o imagine realistă? Și acest lucru îl recomand și ascultătorilor și telespectatorilor. Dacă vreți o imagine realistă, urmăriți IMAS Moldova. Care, mai mult de atât, are afișat pe site, toate cercetările sociologice făcute de-a lungul timpului. Ți-e foarte ușor să compari ce s-a spus în alegeri. SBX-AXA, despre care vorbim cu eroarea, ne ducem în locale, anul trecut, eroare de 10-15% procente.

Și atunci, partea deranjantă este faptul că ne prostesc. Îi prostesc inclusiv pe decidenții României, îi prostesc inclusiv pe ziariștii de bună credință din presa românească cu aceste sondaje. Vreți să vă spun ceva? Tot staff-ul Maiei Sandu, până în ora 18:00 dădea informații presei române că va câștiga din primul tur” a precizat în cadrul podcastului Cristian Hrițuc.

