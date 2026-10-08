Republica Molodva. Ilan Șor s-ar afla în spatele mai multor operațiuni de ingerință electorală și destabilizare a Republicii Moldova. Afirmația a fost făcută de șeful statului Maia Sandu. Potrivit președintelui, după ce a fugit din țară, Șor ar fi continuat să coordoneze de la Moscova acțiuni împotriva Moldovei, inclusiv în alegerile din ultimii ani.

Maia Sandu l-a nominalizat pe Ilan Șor atunci când a vorbit despre rețelele implicate în ingerințele electorale din Republica Moldova. Sandu a amintit că Ilan Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. Curtea de Apel Chișinău l-a condamnat în 2023 pentru escrocherie și spălare de bani, iar în decembrie 2024 Curtea Supremă de Justiție a menținut condamnarea.

Potrivit Maiei Sandu, Șor a părăsit Republica Moldova și locuiește la Moscova. Președinta susține că, din afara țării, Ilan Șor ar fi coordonat acțiuni de influențare a proceselor electorale din Republica Moldova.

„Merită să știm cine a condus aceste operațiuni aici, în Republica Moldova. Din exil, a cumpărat alegerile din Găgăuzia în 2023. A condus campania de ingerință împotriva referendumului nostru privind UE. A alegerilor noastre prezidențiale din 2024 și apoi împotriva alegerilor noastre parlamentare din 2025”, a declarat Sandu.

Șefa statului a mai spus că, după încheierea alegerilor, rețeaua asociată lui Șor și-ar fi schimbat direcția activității.

Potrivit Maiei Sandu, persoane recrutate pentru acțiuni de destabilizare în Republica Moldova ar fi fost ulterior implicate în planuri care vizau persoane din Ucraina.

„Infractorii recrutați pentru destabilizarea Moldovei au fost redirecționați pentru a asasina ucraineni esențiali pentru reziliența țării lor. Un jurnalist cunoscut, conducătorul unei întreprinderi strategice de stat, ofițeri de informații”, a afirmat președinta.

Sandu a spus că poliția moldovenească, investigând rețeaua asociată lui Șor, ar fi descoperit acest complot și ar fi cooperat cu autoritățile ucrainene.

„Poliția noastră, investigând rețeaua Șor, a descoperit complotul, și-a unit forțele cu partenerii ucraineni și a arestat 11 persoane, patru în Republica Moldova și șapte în Ucraina”, a declarat Maia Sandu.

În discursul său de la Forum Security, președinta a susținut că, deși acțiunile atribuite lui Șor nu și-ar fi atins obiectivele electorale în Moldova, rețeaua acestuia ar fi rămas activă.

„Șor a eșuat în Moldova în două cicluri electorale, dar s-a dovedit totuși foarte util lui Putin”, a spus Sandu.

Ea a făcut referire și la rețeaua A7, menționând că aceasta a fost desemnată de Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite drept organizație criminală transnațională semnificativă. Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat la 1 octombrie 2026 sancționarea A7 Network în cadrul unei acțiuni împotriva unei rețele de evitare a sancțiunilor cu legături cu Rusia.

Maia Sandu a mai spus că, potrivit informațiilor prezentate de Trezoreria SUA, rețeaua asociată lui Șor ar fi fost implicată și în operațiuni de evitare a sancțiunilor și spălare de bani.

„Aceasta este amploarea a ceea ce înfruntă Moldova”, a declarat președinta, în contextul în care a vorbit despre războiul hibrid, ingerințele electorale și necesitatea consolidării instituțiilor de securitate ale Republicii Moldova.

Ilan Șor este fost om de afaceri și politician din Republica Moldova, născut în 1987. Acesta a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare pentru implicarea în dosarul „furtului miliardului”, frauda bancară în urma căreia din sistemul financiar al Republicii Moldova au dispărut peste un miliard de dolari.

Șor a părăsit Republica Moldova în 2019. După o perioadă petrecută în Israel, acesta s-a stabilit la Moscova, unde, potrivit informațiilor prezentate public, a obținut cetățenia rusă și beneficiază de protecție politică.

Fostul politician se află sub sancțiunile Statelor Unite, Uniunii Europene și Marii Britanii, fiind vizat pentru acțiuni de influență atribuite Rusiei. Printre acestea se numără finanțarea ilegală a formațiunilor politice, coruperea alegătorilor, organizarea unor proteste plătite și tentative de influențare și destabilizare a proceselor electorale din Republica Moldova.

Potrivit Serviciului de Informații și Securitate, Șor coordonează din Moscova o rețea formată din partide-satelit, organizații neguvernamentale, influenceri și instituții media. Structurile respective ar fi fost implicate în operațiuni care au vizat alegerile din 2024 și 2025, precum și referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.