Politica Maia Sandu caută director pentru proiectul său de suflet: Propaganda rusească este un pericol real







Republica Moldova. Președinta Maia Sandu a semnat Decretul privind instituirea comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului public de selectare a viitorului director al Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării. Este proiectul personal al șefei statului, inițiat în 2023. În noiembrie curent, a expirat mandatul în această funcție a fostei ministre de Interne, Ala Revenco.

Maia Sandu vreau un nou director pentru Centrul anti-propagandă

Comisia va organiza și desfășura concursul public de selectare a candidatului la funcția de director al Centrului în conformitate cu prevederile Regulamentului. Din comisia de concurs fac parte cinci persoane: jurnaliști, reprezentanți ai societății civile, deputați și reprezentanți ai Aparatului Președintelui Republicii Moldova.

Pe lângă informațiile de ordin general, candidații urmează să prezinte și un concept de dezvoltare a instituției.

„Conceptul de dezvoltare instituțională, care să reflecte analiza SWOT a domeniului, viziunea candidatului asupra priorităților și direcțiilor principale de dezvoltare ale centrului, evaluarea riscurilor și modul de depășire a acestora”, se arată în Regulament.

Maia Sandu: Avem nevoie de un creier unic

În luna mai, anul trecut, Președinția a publicat proiectul de lege, propus Parlamentului de președinta Maia Sandu. Inițial, acesta a fost denumit „Patriot”, dar sub presiunea opiniei publice a fost redenumit. Totul, din cauza unui program anunțat de ruși, cu aceeași denumire.

Centrul are „misiunea de a consolida eforturile interinstituționale în lupta împotriva dezinformării și acțiunilor coordonate de diseminare a mesajelor (...) care reprezintă pericol sau pot periclita realizarea intereselor naționale”.

Centrul are mai multe atribuții:

să elaboreze ghiduri pentru identificarea, prevenirea și combaterea dezinformării;

să creeze platforme de interacțiune dintre instituțiile statului și organizațiile societății civile, instituțiile media și jurnaliști;

să creeze și să pună în practică mecanisme de monitorizare a spațiului informațional;

să emită recomandări privind contracararea dezinformării.

Centrul nu are prerogativa să aplice sancțiuni.

„Vorbim, în special, despre pericolul dezinformării din partea Kremlinului. Aici este cea mai mare problemă, aici este cel mai mare pericol. E nevoie să avem o politică coerentă, să știm cum acționăm. Strategia noastră este să combatem dezinformarea. Nu poți să interzici tot. Sunt mai multe metode de combatere a dezinformării, dar noi avem nevoie de un creier unic, care să genereze acțiuni, idei coerente, ca să fim mai eficienți în combaterea dezinformării pentru că noi și până acum am încercat s-o combatem, dar nu e suficient, pentru că Federația Rusă investește bani foarte mari în această dezinformare. Propaganda care vine de la Moscova reprezintă un pericol real pentru democrația noastră. Eu cred că noi prin acțiunile noastre până acum am demonstrat că nu suntem oameni care introduc cenzura și nu avem aceste intenții, dimpotrivă, am făcut eforturi ca să îmbunătățim spațiul informațional”, a explicat Maia Sandu.