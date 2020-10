„Dubla măsură”, şi-a intitulat postarea celebra actriţă.

Şi scrie: „M-am testat de zece ori. Am luat și iau toate măsurile de prevedere și prevenție. Am „intervenit” cu toată bună-credința și toată determinarea pentru colegii mei. Cei care au dorit să se testeze și să beneficieze de gratuitate. Și am mulțumit de fiecare dată pentru asta. Nu mi s-a părut nici greu, nici umilitor să mă rog, să explic necesitatea sau dificultățile oamenilor în efectuarea testelor. Am înghițit ironii și țâfne, atunci când am atras atenția în legătură cu respectarea regulilor privind măsurile de protecție. Am vrut să lucrez, am pledat în orice condiții, în orice circumstanțe, în fața oricui pentru continuitatea activității. Fie că vorbim de studiu individual, de munca actorului cu sine însuși… Am… am…”, scrie actriţa pe Facebook.