Mai scump sau mai ieftin, asta-i întrebarea. Ministrul Energiei anunță cum vor arăta facturile la iarnă







Republica Moldova. Ministrul Energiei Victor Parlicov dă asigurări că tarifele pentru gaze nu vor crește în această iarnă. Declarațiile au fost pentru postul public de televiziune.

Ministrul Energiei: prețuri de achiziție mai mici

Ministrul Energiei spune că, momentan, se profilează o conjunctură bună ca Republica Moldova să achiziționeze gaze la prețuri bune. Astfel, conform acestuia, nu ar exista premise pentru creșterea tarifelor.

„Trebuie să înțelegem că tarifele le stabilește ANRE, iar ei au propria logică și metodologie. Eu vreau să asigur pe toată lumea că noi mergem exact pe ideea de a minimiza costurile pentru toți și fiecare își face partea lui de lucru. Deci, sunt întreprinderile care achiziționează și încearcă să obțină cele mai bune prețuri, este Ministerul Finanțelor și Banca Națională a Moldovei care asigură stabilitatea macrofinanciară și cursul valutar să nu deraieze. Este Ministerul Muncii, Protecției Sociale, Guvernul - în esență, care oferă compensații. Sunt mai multe instrumente prin care Guvernul are posibilitatea să tempereze și să intervină, dar tarifele propriu-zise le calculează ANRE”, a explicat Parlicov, pentru Moldova 1.

Totodată, Parlicov a menționat că, la bursele internaționale, prețurile sunt într-o ușoară scădere. Respectiv, ar exista o șansă ca autoritățile să obțină gaze la prețuri bune.

„ O parte din gaze sunt stocate, o parte din gaze urmează a fi cumpărate și aici este la fel, așa cum am spus, important e să se potrivească momentul. Am avut și un șir de ședințe la minister în care am partajat cu întreprinderile, cu Moldovagaz, cu Energocom, viziunea noastră și prognozele noastre vizavi de evoluția tarifelor. Noi vedem, cel puțin în prezent, pe următoarele săptămâni, o temperare a prețurilor pe piață. A fost o panică legată de evenimentele din regiunea Kursk, asta a săltat prețurile. Acum se revine la normal”, a declarat Parlicov, pentru aceeași sursă.

Eficiența energetică, răspunsul pentru facturile mari

Ministrul a mai menționat că Guvernul urmează să identifice soluții pentru problemele care „mănâncă” o parte mare din energie.

„Noi plătim facturi mari nu atât din cauza tarifelor, noi plătim facturi mari, pentru că un metru pătrat de clădire pe care îl întreținem noi cheltuim de două ori mai multă energie decât în Uniunea Europeană. Pentru că clădirile sunt prost izolate, pentru că clădirile sunt cu surse ineficiente de încălzire, cum sunt sobele, spre exemplu. Și principala cale prin care noi putem să micșorăm facturile la oameni esențial este să investim în eficiența energetică. Și pentru asta se creează aceste programe la nivel național, atât subvenții pentru consumatorii casnici și din casele individuale, cât și cele din blocurile rezidențiale”, a conchis Parlicov, în studioul postului public de televiziune.