Mai mulți angajați, răniți într-o explozie la o fabrică din SUA. Video

Mai mulți angajați sunt răniți după o explozie la o fabrică Archer Daniels Midland din Decatur, Illinois. Oamenii care locuiesc în zonă au raportat că au văzut fum puternic în apropierea fabricii în jurul orei 19:15 duminică.

Compania a confirmat explozia de la fabrică la scurt timp:

Major explosion at the Corn Plant at ADM in Decatur IL this evening. Several victims with major trauma reported. pic.twitter.com/GJchCE1IHW

