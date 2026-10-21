Republica Moldova. Mai multe categorii de medicamente s-ar putea scumpi în Republica Moldova, pe fondul creșterii costurilor de producție, transport și distribuție. Autoritățile nu intenționează însă să liberalizeze complet prețurile tuturor medicamentelor fără rețetă. Ministrul Sănătății, Alexandru Gasnaș, anunță reguli diferențiate, în funcție de tipul medicamentelor. În cazul tratamentelor compensate, statul vrea să limiteze impactul eventualelor majorări asupra pacienților.

Ministrul Sănătății susține că scumpirile sunt determinate de evoluțiile de pe piețele internaționale. Costurile de producție ale medicamentelor au crescut în ultimii ani. La acestea se adaugă cheltuielile de transport și distribuție.

„Scumpirile sunt în toate, să zicem, produsele și la nivel mondial. Sunt scumpiri din punct de vedere logistic, pentru că producerea unui medicament care a fost acum cinci ani și producerea unui medicament în ziua de astăzi au costuri diferite”, a declarat Alexandru Gasnaș.

Potrivit oficialului, producătorii notifică autoritățile cu privire la prețurile solicitate. Costul final este influențat și de cheltuielile de distribuție, logistică și marjele comerciale aplicate pe parcursul lanțului de aprovizionare.

Potrivit ministrului, actualul mecanism de reglementare presupune compararea prețurilor cu cele din șapte țări de referință, iar pentru medicamentele esențiale această abordare va fi păstrată.

„Cee ce o să facem noi este să punem accent pe partea de compensare, pentru că pacienții care o să aibă acces și au acces la medicamentele compensate nu trebuie să simtă acest cost. Anual, noi compensăm în jur de un miliard și 300 de milioane de lei pe medicamente și unele dispozitive compensate”, a precizat Alexandru Gasnaș.

Ministerul Sănătății pregătește un sistem diferențiat pentru medicamentele eliberate fără prescripție medicală, cunoscute drept OTC.

Pentru medicamentele considerate esențiale, precum paracetamolul și ibuprofenul, prețurile urmează să fie negociate. Mecanismul ar urma să fie similar celui aplicat medicamentelor eliberate pe bază de rețetă.

În schimb, pentru medicamentele fără prescripție care nu sunt incluse în categoria celor esențiale, autoritățile propun liberalizarea treptată a marjelor comerciale.

Ministrul precizează însă că această schimbare nu va însemna eliminarea tuturor restricțiilor. Prețurile vor rămâne supuse unor mecanisme de control, iar farmaciile nu vor putea stabili tarifele fără nicio limitare.

Un regim distinct va fi aplicat medicamentelor achiziționate pentru spitalele publice.

Acestea vor avea prețuri plafonate dacă sunt procurate prin intermediul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate. Mecanismul urmărește să mențină costurile achizițiilor publice în limitele stabilite.

Autoritățile vor pune accent și pe compensarea medicamentelor. Potrivit ministrului, obiectivul este ca pacienții care beneficiază de acest mecanism să fie protejați de impactul eventualelor scumpiri.

Deocamdată, Alexandru Gasnaș nu a prezentat o listă concretă a medicamentelor care ar putea deveni mai scumpe. Nu au fost anunțate nici procentele sau valorile eventualelor majorări.