Toate acestea pot fi o glumă pentru mulți cercetători. Dar oficialii federali nu râd de posibilitatea ca oamenii să ajungă la baza militară. O pagină a evenimentului, intitulată „Storm Area 51, They can not Stop All Us”, a adunat sâmbătă aproape 670.000 de „recruți” dispuşi să ajungă acolo.

Așa-numitul raid este programat pentru 20 septembrie între orele 3 și 6 dimineața

Purtătorul de cuvânt al Forței Aeriene, Laura McAndrews, a declarat, vineri, la Washington Post, că a avertizat pe oricine care intenționează să vină pe acel teren să se gândească de două ori.

„Zona 51 este un teren de antrenament deschis pentru Forțele Aeriene din SUA și nu vă sfătuim să veniți în zona în care instruim Forțele Armate ale Statelor Unite „, a spus ea.

Deși guvernul a negat existența Zonei 51 ani de zile, în 2013, CIA a recunoscut-o ca fiind reală. Cu toate acestea, a fost descris doar ca un loc de testare pentru aviație, titrează „Forțele Aeriene ale SUA sunt întotdeauna gata să protejeze America și bunurile sale”.Cu toate acestea, a fost descris doar ca un loc de testare pentru aviație, titrează huffpost.

