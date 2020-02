„Ieri, după ce am pus concluzii în fața unui complet la CA București, a fost una din acele zile în care am fost mândru atât că am fost judecător și că am avut colege precum cele două doamne din complet, cât și mândru că acum sunt avocat și există judecători care ascultă și înțeleg măcar cât am vrut să transmit, dacă nu mai mult.

Poate fi o soluție bună sau nu, completul este cunoscut pentru deciziile aspre dar și pentru achitările spectaculoase, dar oricum ar fi atât eu cât și clientul o vom înțelege și accepta. Cred că asta înseamnă justiție, încrederea în corectitudine și profesionalism pe care ți-o dau judecătorii.

Pentru mine a fost cu atât mai greu cu cât, ca bărbat și tată, a trebuit să apăr o mamă în ceea ce eu eu am numit un al doilea caz Sorina (fetița din Mehedinți luată cu forța), de data aceasta abuzată într-un mod mult mai perfid, cu legea în brațe, cu rechizitorii și rezoluții ale polițiștilor.

Aș fi incorect dacă nu aș spune că procurorul de ședință s-a ridicat la nivelul de pregătire al completului, indiferent că teoretic suntem pe poziții contrare”, a punctat Adrian Toni Neacșu.

