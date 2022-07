Mai bine la țară, decât la Capitală. Ce a convins-o pe Carmen Tănase să fugă din București

„Nu a fost decizia mea, a fost decizia fiului meu care s-a întors din Olanda. Și s-a întors din Olanda din același motiv, crezând că Olanda e bula aceea de libertate a Europei și când a dat o criză s-a constatat că nu e așa. Și a zis că e cazul să ne ducem undeva unde putem să avem siguranța, cât de cât, a zilei de mâine, a hranei de mâine și am zis: «Așa gravă e situația?», și a zis «Da. Și o să fie și mai gravă decât este acum.» Și e bine să ne apropiem de pământ, să punem ceva în el”, este de părere actrița care nu și-ar fi imaginat niciodată că va pleca din București. Fiul său a avut un argument hotărâtor, un scenariu care a bulversat-o pe mama sa.

„A zis: «Eu nu am chef să stau la coadă la trupele NATO pentru două pungi de făină.» Și prin natura meseriei am vizualizat această scenă”, a mai spus Carmen Tănase.

După 6 luni de căutări, artista a găsit într-un final locul care avea să îi devină noul cămin, un refugiu în calea evenimentelor din ce în ce mai imprevizibile.

„Am căutat mult și am găsit un loc absolut minunat. Ducându-mă acolo, nu mi-a mai fost dor niciodată de fosta mea casă, ceea ce a fost bizar, pentru că e firesc să-ți fie dor. Am stat 20 de ani acolo și nu credeam că voi mai pleca vreodată. Nu am avut niciun fel de dor, niciun fel de nostalgie. Am simțit această casă ca fiind a mea încă din prima clipă”, a mărturisit îndrăgita actriță.

Urmăriți interviul integral cu Carmen Tănase în podcastul „România lui Cristache” pe canalul Youtube „România lui Cristache.”