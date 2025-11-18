Magic Talks #6: Despre iertare și noi începuturi

Se stie că iertarea are cea mai mare putere vindecătoare. A ierta este de fapt combustibilul care ne duce înainte.

Cum se explică faptul că atât de mulți oameni consideră că este foarte greu să ierte și de ce cramponarea de durerea provocată de ceilalți reprezintă, de fapt, o decizie de a suferi?

Ce factori ne fac să refuzăm iertarea? Cum justifică mintea noastră acest lucru?

Care sunt efectele secundare toxice ale incapacității de a ierta și ce efecte are ea asupra corpului uman?

Magic Talks #6

Invitații sunt pregătiți să ofere răspunsuri, perspective și poate chiar noi întrebări:

* Marius Manole - actor

* Monica Anghel - artistă

* Gáspár György - psiholog și psihoterapeut relațional

* Par. Constantin Necula - părinte profesor

* Liana Stanciu – moderator

Biletele sunt disponibile pe get-in.ro de la prețul de 89 de lei.