Magda Pălimariu s-a căsătorit. Vedeta PRO TV a spus „DA”, pentru a doua oară

Magda Pălimariu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de meteo de la noi din ţară. Vedeta Pro TV apare zilnic, la jurnalul de seară, și, de mulți ani, aduce vești despre evoluția vremii, în casele oamenilor.

În acest weekend, Magda Pălimariu, vedeta Pro TV, a spus pentru a doua oară „DA”, în fața ofițerului de stare civilă. Ea s-a căsătorit, civil, în cadrul unei ceremonii care a fost organizate la Primăria Sector 1.

În vârstă de 42 de ani, vedeta de televiziune este la a doua căsătorie. Ea a mai fost măritată, în trecut, cu un bărbat a cărui identitate nu a vrut să o dezvăluie. De altfel, nici în prezent, deși au trecut mai bine de cinci ani de la divorț, vedeta nu a dezvăluit numele fostului soț.

Prima căsătorie a ținut doar un an

Prima căsătorie, cu bărbatul misterios, a avut loc după o relație de cinci ani, însă nu a durat decât un an, după cum a mărturisit chiar prezentatoarea TV.

„Relația cu fostul meu soț a durat cinci ani, iar căsătoria noastră a durat un an. Nu mi se pare că este o perioadă foarte scurtă și nu cred că ceilalți patru ani petrecuți împreună se anulează în favoarea unui an în care am fost căsătoriți cu acte. A fost o relație extraordinară”, spunea Magda Pălimariu, într-un interviu din 2017, pentru publicația Click.

Magda Pălimariu a fost iubita lui Piticu’ de la Simplu

După divorț, Magda Pălimariu a avut o relație cu Sorin Mierlea, președintele InfoCons, o asociaţie de protecţie a consumatorilor. Cei doi au fost împreună o perioadă de timp, însă relația nu a mers, astfel că drumurile lor s-au despărțit.

Magda Pălimariu s-a iubit în trecut și cu unul dintre membrii trupei Simplu, celebrul Piticu. Timp de 4 ani au fost împreună şi chiar când lumea se gândea că îi va vedea la altar, aceştia au anunţat că s-au separat.