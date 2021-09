MAE, anunț important. Cum pot intra cetățenii români în Marea Britanie începând cu 1 octombrie

De la această dată, cetăţenii români nerezidenţi nu mai pot intra în Regatul Unit în baza cărţii de identitate, ci exclusiv pe baza paşaportului valabil, electronic sau temporar.

În continuarea informaţiilor transmise referitoare la regimul de intrare şi şedere în Regatul Unit în contextul ieşirii Regatului Unit din Uniunea Europeană, Ministerul Afacerilor Externe reaminteşte că începând cu data de 1 octombrie 2021, cetăţenii europeni nerezidenţi (care nu sunt protejaţi de Programul de Înregistrare a Cetăţenilor UE – EU Settlement Scheme) pot intra în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord exclusiv în baza paşaportului valabil (simplu electronic sau simplu temporar).

Astfel, începând cu această dată, cetăţenii români nerezidenţi nu mai pot intra în Regatul Unit în baza cărţii de identitate.

Cei care nu vor respecta noile reguli li se va interzice accesul pe teritoriul britanic

Cetăţenii europeni (inclusiv cetăţeni români) care intră sub incidenţa Programului de Înregistrare a Cetăţenilor UE (EU Settlement Scheme) vor putea să călătorească în Regatul Unit folosind cartea naţională de identitate valabilă, până la data de 31 decembrie 2025 (cu condiţia ca aceasta să fie înregistrată ca document de călătorie în contul personal UK Visas and Immigration – UKVI – creat pentru înscrierea în EUSS).

MAE foloseşte acest prilej pentru a reaminti că, începând cu data de 1 ianuarie 2021, cetăţenii români nerezidenţi pot călători spre/tranzita prin Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în scop turistic/vizită, pentru şederi de scurtă durată, pentru o perioadă de până la 6 luni într-un an, fără a necesita o viză de intrare. Cu toate acestea, cetăţenii români care doresc să muncească în cele 6 luni trebuie să obţină, în prealabil, o viză de intrare.

„Totodată, cetăţenii români nerezidenţi care doresc să se deplaseze pe teritoriul Regatului Unit pentru o perioadă mai mare de şase luni (pentru activităţi de muncă, pentru studii etc.) au nevoie, începând cu data de 1 ianuarie 2021, de o viză de intrare eliberată de autorităţile britanice, în conformitate cu sistemul de imigraţie bazat pe puncte (point-based immigration system – PBS).

Cetățenii români care doresc să muncească în cele 6 luni trebuie să obțină, în prealabil, o viză de intrare

Pentru a verifica dacă scopul şederii necesită o viză sau dacă sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru obţinerea acesteia, poate fi consultată pagina de internet în limba engleză, pusă la dispoziţie de către autorităţile britanice. Autorităţile britanice recomandă persoanelor care au menţiuni înscrise în cazierul judiciar, precum şi persoanelor cărora le-a fost refuzată în trecut intrarea pe teritoriul Regatului Unit, depunerea unei cereri pentru obţinerea vizei şi pentru deplasările de scurtă durată (sub 6 luni), potrivit informaţiilor comunicate prin intermediul portalului visas-immigration, mai arată sursa citată.

În plus, la momentul intrării pe teritoriul Regatului Unit, autorităţile britanice de frontieră pot solicita prezentarea unor documente justificative suplimentare care să ateste veridicitatea scopului declarat al deplasării.

MAE aminteşte că aceste măsuri nu afectează cetăţenii europeni, inclusiv cetăţenii români, protejaţi de Acordul de retragere – EU Settlement Scheme, informaţii utile pentru această categorie de persoane putând fi consultate la pagina de internet a MAE.

De asemenea, informaţii suplimentare cu privire la regimul actual de călătorie în Regatul Unit în funcţie de scopul deplasării, inclusiv în contextul pandemiei de COVID-19, tipurile de viză, taxele aferente şi modalităţile de obţinere a acestora pot fi consultate pe pagina de internet a MAE, secţiunea Condiţii de călătorie – Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români să se informeze temeinic anterior efectuării unei deplasări în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi să consulte sursele oficiale puse la dispoziţie de către autorităţile britanice competente, precum şi de către MAE, Ambasada României la Londra şi oficiile consulare ale României în Regatul Unit.