Madonna își caută bucătar. Vestea a făcut înconjurul lumii. Ce condiții impune artista

Vestea că celebra artistă Madonna vrea să angajeze un bucătar pentru familia sa, a făcut deja înconjurul lumii. Vedeta a făcut anunțul pe site-ul Talent Private Staff și a fost citit de milioane de bucătari de pe întreg mapamondul. Condițiile impuse nu sunt foarte mari dar cel care va obține postul trebuie sa fie pe placul ei și celor șase copii pe care îi are artista.





Madonna a anunțat pe un site de joburi că își caută bucătar personal care știe să gătească kosher pentru ea și cei șase copii ai săi. Într-o formulare simplă, dar cuprinzătoare, produsele kosher sunt acelea care respectă regulile alimentare ale evreilor, termenul kosher însemnând, de fapt, adecvat, potrivit b1.ro

Potrivit descrierii postului, bucătarul trebuie să știe și să respecte „regulile de bază” ale bucătăriei israeliene și să-i hrănească pe cei șase „fantastici” – Lourdes, de 22 de ani, Rocco, de 18 ani, David, de 13 ani, Mercy James, de 12 ani, și gemeni Stella și Esther, de 6 ani. Vedeta îl va plăti cu 143.000 de dolari pe an, cu condiția să lucreze în calitate de membru al personalului familiei. Adică să fie dispus să călătorească în toată lumea şi să fie pregătit să gătească în casele cântăreței din Lisabona, Londra şi New York

Vedeta a menționat că vrea ca „bucătarul să gătească în toate cele trei case ale ei din Londra, Lisabona şi New York”. Bucătarul trebuie să ştie din start că are de a face cu o „Very Very Important Person” (VVIP) şi că atât ea cât şi cei şase copii ai ei nu fac nazuri prea mai la mâncare, preferând preparatele tipic americane.

Bucătarul pe care îl caută ea nu trebuie să cunoască toată bucătăria israeliană, dar trebuie să știe câteva reguli de bază – carnea și laptele nu se servesc împreună, carnea de porc este complet interzisă, peștii pot fi consumați doar dacă au aripioare și solzi, care sunt detașabili de piele. În general, în casele evreiești, deci și în cea a divei americane, este absolut necesar ca atât carnea, cât și produsele lactate să fie preparate în vase separate. Se obișnuiește să existe vase separate pentru ambele tipuri de produse alimentare și acestea nu sunt niciodată amestecate, doar accidental.

Dar Madonna nu va fi atât de strictă privind meniul copiilor, pentru că ei preferă mâncarea tipic americană. Ea trebuie să fie „sănătoasă și simplă”, dar în același timp pe placul familiei. Printre preparatele preferate de Madonna se numără cele din bucătăria italiană – risotto în mod special, asiatică – sushi/sashimi, clasică europeană și tipic americane. De menționant este faptul că diva nu caută un chef cu pretenții și cu multe stele Michelin, ci unul care să gătească simplu, curat, sănătos și gustos pentru adulți, oaspeți și copii.

Cel care va ocupa acest post trebuie să vorbească fluent engleza, să nu facă nazuri atunci când schimbă fusul orar şi să fie o persoană optimistă. Va încasa în schimb o leafă anuală de 143 de mii de dolari, adică 11.916 dolari/pe lună, va călători gratuit în toată lumea alături de divă, va beneficia de condiţii de cazare exclusiviste, primeşte pachete de asigurări de sănătate speciale, asigurări de viaţă şi are posibilitatea de a-şi vedea familia zilnic, pentru că diva se gândeşte să se ocupe inclusiv de „plata chiriei” bucătarului. Bucătarul trebuie să fie pregătit să treacă de două interviuri: unul va fi cu o echipă britanică de specialişti în plasarea forţei de muncă şi cel de al doilea cu angajatorul. El e aşteptat la serviciu până la începutul lunii noiembrie, în bucătăria Palatului Pestana, din Lisabona.

