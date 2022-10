Macron la Roma: Întâlnire cu Mattarella, Papa Francisc și Meloni

„Pacea este un patrimoniu, pe care în Europa l-am luat de bun”, a spus Mattarella la evenimentul religios.

„Provocarea este întotdeauna aceeași: să realizăm cu perseverență calea către pace, prin intermediul unui angajament colectiv al comunității internaționale, care să valorizeze dialogul, negocierile, recurgerea la diplomație în locul armelor”, a afirmat Mattarella. Șeful Statului a amintit că „războiul mizerabil început de Rusia reprezintă o provocare directă la valorile păcii, pune zilnic în grav pericol poporul ucrainean, afectează și poporul rus, generează consecințe dramatice pentru întreaga lume”.

Macron: „Am depus toate eforturile pentru a dialoga cu Putin”

La evenimentul religios este prezent și Emmanuel Macron, care a sosit la Roma pentru întâlniri instituționale cu Sergio Mattarella și cu Giorgia Meloni, dar și pentru o audiență la Papa Francisc.

„Eu am depus toate eforturile pentru a dialoga cu președintele Putin, dar eu nu am niciun răspuns despre cum am ajuns în acest punct”, a intervenit Macron, și „în fiecare zi mi-am pus această întrebare: cum am intrat în acest tunel?”. „În acest moment se vorbește numai despre” victorie” și „înfrângere”, a spus Macron. „Din acest motiv am venit azi aici, deoarece a vorbi despre pace azi, poate rezulta insuportabil pentru cei care luptă pentru propria libertate. Și poate unii se gândesc la trădare”. Însă, „să nu lăsăm ca pacea să fie capturată de puterea rusă”, a afirmat președintele francez. „Pacea este posibilă, este aceea pe care o vor decide ucrainenii și care va respecta drepturile poporului suveran”, notează lastampa.it.

(Traducerea Rador)