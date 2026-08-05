„Mă PIȘ pe mine!” – Secretul murdar de la congrese! 😳

Dezvaluiri incredibile din culisele Epocii de Aur! Jean Maurer vine cu o serie de amintiri necenzurate și anecdote spuse din spatele ușilor închise ale înaltei societăți politice comuniste. Află cum au arătat cu adevărat relațiile dintre familiile Maurer și Ceaușescu, ce se întâmpla la congresele obositoare ale partidului și cum a degenerat cultul personalității după vizita din Coreea de Nord.

Află detalii despre megalomania de pe stadioane și rolul eșalonului doi. Descoperă umilințele de la congrese și motivul pentru care tatăl lui Jean Maurer refuza să se mai ridice la urale. Vezi de ce Elena Ceaușescu era considerată periculoasă și cum își întindea cursul de chimie pe parchet pentru a avea o privire de ansamblu.

Râzi cu povestea savuroasă a tratamentului cu polen și miere care le-a dat bătăi de cap liderilor comuniști. Află cum un incident digestiv stânjenitor din China s-a transformat în aplauze din partea premierului Zhou Enlai. Ascultă poveștile cu animalele bizare ale familiei, de la măgarul plimbat cu Mercedesul oficial până la berbecul care îl însoțea pe Jean la școală.

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