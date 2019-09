Fosta soție a fotbalistului Ionel Ganea, Dana Iaru, a făcut dezvăluiri incendiare pentru Spynews.ro., despre motivele care au stat la baza deciziei de a divorța de fotbalistul Ionel Ganea.

Femeia, care a trăit mai mult de 24 de ani alături de Ionel Ganea, a povestit anumite lucruri din trecutul relației lor. Dana Iaru şi Ionel Ganea au un proces complicat de divorţ şi de partaj.

Divorț cu scandal

Dana Iaru a declarat pentru Spynews.ro, că Ionel Ganea şi-ar dori împăcarea sau, dacă va accepta divorţul, o va face în condiţiile impuse de el, legate de împărțirea averii.

În anul 2017, cea care încă îi este soţie lui Ionel Ganea din punct de vedere legal, a cerut ordin de protecţie. „Sunt mai multe motive.

Dar, cum am mai spus, nu am cerut ordin de protecție pentru că m-a chemat la o cafea. Când va fi o sentinţă definitivă şi irevocabilă atunci probabil o să am curaj să vorbesc”, a declarat Dana Iaru pentru Spynews.ro.

Dana Iaru a precizat că va vorbi mai multe despre acest subiect atunci când sentinţa de divorț va fi definitivă şi irevocabilă. Atunci când a ajuns din nou în faţa magistraţilor pentru un nou termen, Dana Iaru a depus probe care îl desfiinţează pe Ionel Ganea. Soţia lui Ganea speră că decizia instanţei să fie una dreaptă.

