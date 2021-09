Lupte la baionetă în PNL. Ședinta BPN convocată de Cîțu a fost anulată de Orban

Șeful PNL, Ludovic Orban a refuzat, în această dimineață, să-i dea cuvântul liderului deputaților PNL, Florin Roman, în deschiderea lucrărilor, până când nu a s-a verificat dacă această ședință a fost convocată statutar.

Orban a constatat, în urma verificărilor, că ședința nu a fost convocată statutar și a cerut încetarea acesteia.

Cu o zi în urmă, liderul PNL a refuzat să participe la o altă ședință a BPN convocată tot de premierul Florin Cîțu.

„Fără să fiu informat, colegi ai mei au convocat BPN, ignorând preşedintele partidului. Am decis să nu particip la această şedinţă de care nu am fost informat, nu am putut verifica dacă se întrunesc condiţiile statutare. Doresc să convoc BPN, dar îmi doresc ca această convocare să permită participarea tuturor colegilor din BPN şi până la convocarea BPN să am o discuţie cu premierul Cîţu şi toţi actorii implicaţi în această criză politică”, a spus joi Ludovic Orban.

„Premierul Cîţu nu a întrebat pe nimeni când l-a remaniat pe Stelian Ion. (…) Nu văd de ce să mă întrebe pe mine sau să ceară acordul partidului că până acum s-a comportat într-un mod în care nu a consultat preşedintele partidului”, a declarat liderul liberalilor, chestionat cu privire la o posibilă remaniere a miniştrilor USR-PLUS.