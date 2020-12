Deși cotat cu șansa a doua, Benny a câștigat lupta de la categoria grea prin KO tehnic în repriza a treia, obținând cea mai importantă victorie din carieră. Pus la podea în runda secundă, luptătorul român a reușit o dreaptă devastatoare, pe contră, în primele secunde ale rundei decisive, spărgându-i nasul puternicului oponent marocan.

A fost momentul care a pus capăt disputei. Lovitura s-a oprit în nasul marocanului, care și-a pierdut toate reperele. A urmat un atac dezlănțuit al lui Benny. Badr Hari a fost numărat și nu a mai putut continua, după a doua numărătoare.

La finalul luptei le-a mulțumit românilor pentru toate încurajările oferite în ultima perioadă. „Asta se întâmplă când intri cu mine în ring. Mulțumesc pentru tot, România!”.

„A fost o performanță extraordinară. A fost un meci dramatic, dar la final am fost așa cum am promis… Cel mai dur băiat rău. Badr e în continuare o legendă, e rapid și puternic. Am făcut o greșeală și m-a pus la podea, dar, cum am mai zis, sunt cel mai dur băiat rău. V-am promis că el o să cadă primul și a căzut”, a fost reacția la cald a lui Benny Adegbuyi.

Benjamin Adegbuyi a revenit în ring după o pauză de un an și o lună. Ultima apariție a fost încununată cu succes. L-a învins printr-o decizie unanimă pe D’Angelo Marshall. Sportivul din România are un palmares impresionat în MMA, 34 de victorii și doar 6 înfrângeri. Conform fightmap, Benny s-a impus de 19 ori prin KO.

Badr Hari a luptat în decembrie 2019, împotriva campionului Rico Verhoeven. Deși a dominat lupta, a pierdut prin KO tehnic. Marocanul a suferit o accidentare la picior, în momentul în care încerca să execute un procedeu spectaculos.

Badr Hari (35 de ani, 1,98 m) avea un palmares impresionant de 122 meciuri în circuitul K1, dintre care 106 victorii, 15 înfrângeri și o luptă terminată fără decizie, scrie gsp.ro.