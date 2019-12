Funcționarii pregătesc blocarea activității Finanțelor Publice în toată țara dacă guvernul nu renunță, până atunci, la diminuarea sporului pentru condiții periculoase şi vătămătoare. Funcționarii ANAF Constanța au organizat un protestat spontan pentru a forța Guvernul să nu le elimine sporurile.

Zeci de angajați ai ANAF Constanța au ieșit pe treptele instituției, la fel ca și grefierii constănțeni. Protestatarii sunt nemulțumiți de faptul că, luni, 23 decembrie, guvernul, vrea să adopte o ordonanță prin care va reduce sporul pentru condiții periculoase şi vătămătoare. Acest spor reprezintă 15% din salariu, însemnând de la 300 la 1000 de lei, în funcție de salariul obținut de fiecare angajat. “Suntem aici și pentru că nu suntem de acord ca primele măsuri ale guvernului să fie împotriva salariaților, prin diminuarea drepturilor bănești” a declarat liderul Publisind, filiala Constanța, Emilian Marian.

El a vorbit și despre subfinanțarea din sistem. “De luni de zile nu avem servicii de curățenie, hârtie, serviciul de pază nu este asigurat. Pur și simplu astăzi am ieșit ca să tragem un semnal de alarmă pentru că lucrurile nu pot continua așa”, potrivit liderului sindical. Emilian Marian a spus că, cel mai probabil, luni, vor protesta din nou. “Și dacă nu se va rezolva, chiar am vorbit cu colegii din țară, și sunt dispuși ca în primele zile din ianuarie să întrerupem activitatea”, precizat, el. ANAF Constanța are peste 500 membri de sindicat. Protestul finanților a fost organizat și pentru a-și arătat solidaritatea cu grefierii.

În același timp, zeci de grefieri și personal auxiliar din instanțe au întrerupt lucrul, protestând în fața Palatului de Justiție Constanța, opunându-se cu vehemență intenției Guvernului de a reduce sporul pentru condiții periculoase şi vătămătoare. Aceasta reprezintă a doua formă de protest, după manifestarea împotriva tăierii pensiilor de serviciu, urmând ca după reluarea activității instanțelor și parchetelor, în ianuarie 2020 să fie întreruptă activitatea pe perioadă nedeterminată, au avertizat protestatarii.

