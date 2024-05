Social Lupta pentru Primăria Capitalei e mai încinsă ca niciodată. Datele ultimului sondaj arată cine sunt favoriții







Cu doar două săptămâni înainte de alegerile locale, care vor avea loc pe 9 iunie, un nou sondaj arată cine este favoritul în cursa pentru Primăria Capitalei. Bătălia este strânsă între primele două locuri.

Sondaj. Cine e favorit la Primăria Capitalei. Mai sunt două săptămâni până la alegeri

Sociologul Mirel Palada a postat în mediul online noile rezultate ale sondajului realizat de Sociopol. Potrivit acestora, în cursa pentru Primăria Capitalei se luptă în continuare Nicușor Dan și Gabriela Firea.

„Cel mai recent sondaj Sociopol pe București, realizat la mijlocul campaniei electorale, cu două săptămâni înainte de alegeri (23 - 28 mai 2024), prezintă evoluții electorale semnificative. Efectele de campanie sunt din ce în ce mai bine definite.

În continuare, Nicușor Dan (independent, susținut de ADU) este pe primul loc, ușor peste 30% (31%). E pe primul loc, dar e în scădere semnificativă de la ultimul sondaj, de șase puncte procentuale.

Pe locul doi, Gabriela Firea (PSD) crește la 26% și se apropie de Nicușor Dan la doar cinci puncte procentuale. De la sondajul anterior, Gabriela Firea a crescut cu 3 puncte procentuale.

Pe locul trei urcă Sebastian Burduja (PNL), cu 16%, confirmând creșterea din sondajele anterioare.

Cristian Popescu Piedone (PU-SL) scade pentru prima dată în sondajele Sociopol pe locul patru, cu 15%. Scădere de trei puncte procentuale de la sondajul anterior.

Mihai Enache (AUR) obține 7%, în ușoară creștere față de sondajul anterior Sociopol.

Ceilalți candidați obțin procente sub 5%. Diana Șoșoacă (SOS România) 3%. Alexandru Pânișoară (PER) 1%. Dorin Iacob (AD) 1%. Filip Titian (independent) 0%”, a scris Mirel Palada.

Câți români vor participa la alegeri în Capitală

Aceeași postare a sociologului arată că 45% dintre bucureșteni vor ieși să-și aleagă favoritul pentru Primăria Capitalei:

„Participarea la vot este ridicată, de 45%, confirmând evoluțiile din sondajele anterioare.

Distanța dintre locul 1 și locul 2 se strânge de la un sondaj la altul. Competiția dintre Nicușor Dan și Gabriela Firea se definește din ce în ce mai bine. Cine va câștiga? Ultimele două săptămâni de campanie se arată a fi esențiale”, a conchis acesta în postare.

Casele de pariuri au început să ofere cote pentru alegerile din Capitală

Casele de pariuri au început să ofere cote pentru alegerile de la Primăria Capitalei, iar Nicușor Dan este considerat favorit clar. Conform cotelor, Nicușor Dan are o cotă de 1.40, urmat de Gabriela Firea cu o cotă de 4.00 și Cristian Popescu Piedone cu 6.00. Aceasta înseamnă că un pariu de 100 de lei pe Nicușor Dan ar aduce un profit de 40 de lei, pe Gabriela Firea ar aduce 400 de lei, iar pe Cristian Popescu Piedone 600 de lei. Sebastian Burduja, candidatul PNL, are o cotă de 50.00, ceea ce ar putea aduce un câștig de 5.000 de lei pentru un pariu de 100 de lei. Candidatul AUR, Mihai Enache, are cea mai mare cotă, de 500.