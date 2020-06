Lucru demonstrat de fondurile uriașe alocate de Marea Britanie și SUA, fără a avea încă certitudinea efectivității reale şi de acordul semnat sâmbătă de Italia, Germania, Franța și Olanda pentru distribuirea a 400 de milioane de doze în Europa.

Cu siguranță că rezultatele obținute într-un timp record sunt promițătoare: după ce au demonstrat siguranța și eficacitatea pe animale, testarea pe om a vaccinului italo-britanic a intrat într-o fază crucială.

Odată efectuate testele pe primii voluntari, a început administrarea vaccinului la zece mii de persoane, pentru un studiu amplu de fază II / III, al cărui rezultat definitiv se va afla înainte de începerea iernii. Vaccinul se bazează pe tehnica „vectorului viral”, adică utilizarea unui virus similar cu cel pe care vrem să-l evităm, dar care nu este agresiv şi de care se lipeşte „informația genetică”, care se speră că va declanșa răspunsul imun al organismului.

Iar în laboratoarele din Pomezia se face exact acest lucru: IRBM este unul dintre liderii mondiali în producția de vectori virali. Acest vaccin folosește în special un vector viral al cimpanzeilor cu deficiență de replicare, bazat pe o versiune „slăbită” a unui virus gripal (adenovirus), care provoacă infecții la cimpanzei și conține materialul genetic al proteinei Spike Sars-CoV-2.

După vaccinare, se produce proteina spike de suprafață, care activează sistemul imunitar pentru a ataca virusul Sars-CoV-2, în cazul în care acesta ar infecta organismul. Vectorul adenovirus recombinant (ChAdOx1) a fost ales pentru a genera un răspuns imun puternic doar dintr-o singură doză și nu este replicant, prin urmare nu poate provoca o infecție la individul vaccinat.

Vaccinurile realizate cu virusul ChAdOx1 au fost administrate până în prezent la peste 320 de persoane și s-au dovedit a fi bine tolerate, deși pot provoca reacții adverse temporare, precum febră, simptome asemănătoare gripei, dureri de cap sau de brațe. Acesta va fi distribuit de compania farmaceutică AstraZeneca, care, după cum s-a menționat, a încheiat deja acorduri de mai multe milioane de dolari cu Regatul Unit, Statele Unite, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations şi Gavi the Vaccine Alliance, pentru 700 de milioane de doze și a convenit asupra unui acord de licență cu Serum Institute of India, pentru furnizarea unui alt miliard de doze, destinate în principal țărilor cu venituri mici și medii. Capacitatea totală de producție este în prezent de două miliarde de doze. (Rador)