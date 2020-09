Sondajul, realizat de institutul de sondare ARGUMENT, a fost realizat pe un eșantion de 1.300 de persoane cu drept de vot, iar marja de eroare este de plus- minus 2,5%.

Rezultatele acestui sondaj arată în felul următor:

Cristian Radu (PNL) 33,2%

Mohammad Murad (independent) – 28,7%

Zanfir Iorgus(PSD+ALDE+PNȚCD) – 19,2%

Ozghiun Menabit (PER) – 6,8%

Dumitru Paris (USR PLUS)- 4,4%

Petru Crăciun (PMP) – 1,4%

Adrian Moldoveanu (UNPR) – 0,7%

Dănuț Moldovan (ProRomania) – 0,4%

Nu știu/nu răspund – 5,2%

De precizat că, în urmă cu doar două săptămâni, investitorul libanez Mohammad Murat (candidat independent) era creditat cu 7% în intențiile de vot, iar Cristian Radu cu 41%.

„Nu putem construi oraşe pe aşa numite telefoane de la centru. Avem nevoie de alt mod de gândire, altă abordare. Guvernul, Parlamentul şi Preşedinţia, doar acolo se face politică. La oraşe trebuie să avem politica cetăţeanului. (…) Un oraş nu trebuie să stea în faţa uşii unui ministru pentru a obţine bani”, a declarat Mohammad Murad perntru DC News.

Murad a precizat că a luat această decizie, de a candida la Primăria Mangalia, deoarece a constatat că actuala clasă politică, în special cea care ocupă funcții în administrația locală, a eșuat în proiectele sale.

„Din păcate, clasa politică are un eșec și în special în administrația locală. Are un eșec pentru că nu am putut noi ani de zile, din toate punctele de vedere să schimbăm lucrurile în așa fel încât să nu fim mirați cât de frumos este în Turcia, în Grecia sau în Italia sau în Franța. Cred că după 30 de ani aș fi putut să pun un pariu cu orice primar, de aici sau din altă parte, că sunt în stare să termin Complexul Amfiteatru Belvedere în patru luni sau cinci luni de zile, iar el să nu poată să termine tunsul ierbii”, a spus el.

„La mine nu există birou, biroul este șantierul, biroul este spitalul, este bătrânul care are nevoie să-l asculți și îi voi asculta pe toți. Întotdeauna avem ce învăța de la cei în vârstă. Voi lupta și voi fi cel mai mare luptător împotriva sărăciei. Nu am nevoie de bani, nimeni nu îmi poate oferi nimic care să mă corupă pe mine. Durerea mea este să aducem totul la o normalitate. Așa cum spunea domnul președinte Iohannis o să mergem să aducem lumea la normalitate”, a mai spus omul de afaceri.