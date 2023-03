Lumini misterioase surprinse pe cerul Californiei. „Meteoriți? Extratereștri? China?”. Video

Sâmbătă seara, la ora locală 21:30, au fost văzute mai multe obiecte luminoase care zboară deasupra Californiei. Deși ele au fost vizibile mai puțin de 45 de secunde, au fost filmate și postate pe rețelele de socializare. Luminile misterioase creează agitație, iar oamenii se întreabă ce sunt ele.

„Meteoriți? Extratereștri? China?”, încearcă un internaut să deslușească proveniența luminilor misterioase.

Jonathon McDowell, astronom la Centrul Harvard-Smithsonian pentru Astrofizică, a declarat că luminile sunt, cel mai probabil, deșeuri spațiale. Specialistul spune că obiectele zburătoare din imagini seamănă cu ICS-F, care a fost catalogat ca fiind obiectul 45265, 1998-067RJ. Acesta este un gunoi spațial care a orbitat Pământul timp de trei ani a reintrat în orbită la ora 0430 UTC (21.30 PDT) deasupra Californiei, fiind observat pe scară largă din zona Sacramento. Astronomul McDowell estimează că gunoiul are o înălțime de 65 de kilometri și se deplasează cu mii de kilometri pe oră.

As I tweeted at the time, the Canadarm-2 robot arm grabbed the now-obsolete package and jettisoned it into orbit on 2020 Feb 21

— Jonathan McDowell (@planet4589) March 18, 2023