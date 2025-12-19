Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026

Lumea se schimbă radical, iar nota de plată ajunge și la noi. Suntem pregătiți? În noul episod 7x7, Manu Ionescu și Radu Cosarca analizează fără menajamente realitatea momentului. De la summit-urile decisive pentru Ucraina și reînarmarea Germaniei, până la pragmatismul american și tensiunile culturale care macină Occidentul, tragem linie și vedem unde se poziționează România.

Nu scăpăm nici de politica internă: în timp ce vecinii (Grecia, Bulgaria) fac pași concreți spre stabilitate economică, noi ne pregătim de „jelania scumpirilor” din 2026. Iată subiectele fierbinți pe care le despicăm astăzi: 🔥 Ucraina & UE: Decizii cruciale pe activele rusești, riscul divizării interne și scenariile de pace care se negociază în culise.

🛡️ Europa în marș: Germania se reînarmează. Cum se schimbă relația transatlantică și arhitectura de securitate? Noua Geopolitică: SUA și Venezuela – o lecție de pragmatism și tranzacționalism pur. Declin Civilizațional? O discuție necesară despre tensiunile din Australia (Sydney), târgurile de Crăciun sub asediu și resurecția dreptei, prin prisma Strategiei de securitate a SUA.

Coaliția la raport: Salariul minim, reforma administrativă și calculele politice (Buzoianu & PSD). Mai are Coaliția viitor? 💰 Economie: Comparația care doare. Grecia își plătește datoria anticipat, Bulgaria trece la Euro, iar noi? Noi calculăm taxele, impozitele și scumpirile care ne așteaptă. 🧐 O analiză lucidă despre cum se reconfigurează lumea și ce ne așteaptă acasă.

