Lumea artei românești este în doliu. A murit unul dintre cei mai mari critici de artă pe care România i-a avut vreodată

Uniunea Artiştilor Plastici din România a anunțat că profesorul emerit și doctor în istoria artei, Constantin Prut a murit, la vârsta de 82 de ani, la domiciliul său din București.

”Uniunea Artiştilor Plastici din România anunţă cu profund regret plecarea spre cele veşnice a unuia dintre cei mai cunoscuţi şi respectaţi membri ai săi – criticul şi istoricul de artă Constantin Prut. (…) Constantin Prut a format numeroase generaţii de artişti, studenţi şi iubitori de artă, a căror recunoştinţă şi respect îl vor însoţi pe drumul spre eternitate. (…) Sincere condoleanţe familei, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut şi l-au iubit! Dumnezeu să-l odihnească!”, se arată în comunicatul Uniunii Artiștilor Plastici.

Constantin Prut a scris o lucrare fundamentală în domeniul artelor, și anume ”Dicţionar de artă modernă şi contemporană”.

Prima ediţie a fost editată în anul 1982, iar după alți 20 de ani, mai exact în 2002, lucrarea a fost reeditată, fiind îmbogăţită cu peste 1.000 de noi articole şi peste 600 de ilustraţii color şi alb-negru.

Cine a fost criticul de artă

Constantin Prust a absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, secția Istoria și teoria artei.

În anul 1988, a fost primit titlul științific de doctor în istoria artei al Universității București, fiind o voce autorizată în materie.

De asemenea, Constantin Prut a lucrat o lungă perioadă ca redactor la revista Contemporanul și apoi la Revue Roumaine.

A fost și profesor de istoria artei la Universitatea „Mihai Eminescu” din Bacău, Universitatea București, Academia de Arte „Luceafărul” din București, Universitatea de arte „George Enescu” din Iași și apoi la Facultatea de Arte Plastice din cadrul Universității de Vest din Timișoara, potrivit wikipedia.ro

Dicționarul de artă contemporană

Constantin Prut a scris despre Dicţionarul de artă modernă şi contemporană, că a fost nevoie de o astfel de lucrare pentru a grupa toți marii autori de artă contemporani, și lucrările cunoscute ale acestoa.

„Ni s-a parut util sa insistam in dictionar asupra celor mai importante tendinte, asociatii, publicatii, grupari si personalitati care au asigurat caracterul neintrerupt explorator al artei moderne. Am tratat in mod prioritar manifestările cu un pronunțat program avangardist, alături de forme de arta ce evocă fondul tradițional. Într-o astfel de înțelegere, dicționarul reunește dorința de a consemna și de a lămuri conceptele și manifestările artei moderne și intenția de a cuprinde evoluția fenomenală a artei din acest interval”, scria Constantin Prut, scriu cei de la stiripesurse.ro.