Lula: „Moscova și Kiev? Nimeni nu va câștiga acest război. Visez la o lume multipolară”. Interviu

Președintele Lula se află în vizită la Roma, unde se va întâlni cu omologul său, Sergio Mattarella, va discuta despre pace în Ucraina cu Papa Francisc, despre economie cu Giorgia Meloni și despre politică cu Elly Schlein. Marți s-a întâlnit cu sociologul Domenico De Masi și a acordat un interviu pentru cotidianul „Corriere della sera”.

Reporter: V-ați propus ca mediator între Rusia și Ucraina. Credeți că dumneavoastră și Papa Francisc aveți viziuni similare?

Lula: În 2020, când l-am întâlnit, am vorbit despre inegalități în lume și despre o economie mai solidară. La scurt timp după, a venit pandemia și campania electorală din Brazilia. Acum îl întâlnesc pe Papa cu un conflict în Europa, care ne privește pe toți. L-am trimis pe Celso Amorim, la Moscova și la Kiev. Ambele țări cred că pot câștiga din punct de vedere militar: nu sunt de acord. Cred că sunt prea puțini oameni care vorbesc despre pace. Suferința mea este că, cu atât de mulți oameni care suferă de foamete în lume, cu atât de mulți copii fără mâncare, în loc să ne ocupăm de cum să rezolvăm inegalitățile, ne ocupăm de război. Este urgent ca Rusia și Ucraina să găsească o cale comună spre pace.

Reporter: Meloni v-a criticat pentru că nu l-ați extrădat pe Cesare Battisti și în ianuarie nu a trimis niciun reprezentant la inaugurarea mandatului dumneavoastră.

Lula: Sper ca astăzi să ne cunoaștem mai bine și ca întâlnirile pe care le vom avea, vor consolida legătura dintre țările noastre, care a fost întotdeauna puternică. Suntem țara cu cei mai mulți italieni, a doua după Italia însăși. Avem 30 de milioane de descendenți italieni. Sunt în relații excelente cu mișcarea voastră sindicală, cu intelectualii, cu afacerile. Vom avea discuții foarte productive, pentru că relațiile noastre economice sunt sub potențialul lor și trebuie să muncim din greu pentru a crea o relație demnă de economiile noastre.

Reporter: Vă veți întâlni și cu Elly Schlein. Credeți că este mai greu pentru femei să guverneze?

Lula: Va fi o plăcere să o cunosc. Există încă mult machism în politică. Partidul meu este condus de o femeie, Gleisi Hoffmann, și sunt mândru că am susținut-o pe Dilma Rousseff, prima femeie președinte a Braziliei. Lovitura de stat pe care a suferit-o în 2016, a avut o puternică componentă masculină. Bolsa Familia (un fel de venit pe cetățenie) dă bani femeilor, nu bărbaților. Titlurile noastre de proprietate se îndreaptă și către mame. Femeile sunt, în general, mai responsabile. Cu mai multe femei la guvernare, am avea mai puține războaie și mai multă atenție către problemele sociale.

Reporter: Credeți că Bolsonaro are o răspundere similară cu cea a lui Trump pentru evenimentele din Brazilia? Va fi judecat pentru abuz de putere.

Lula: Noi spunem „cine seamănă vânt, culege furtună”. Predecesorul meu nu a semănat vânt: a sădit ură. A vorbit mereu împotriva democrației, împotriva instituțiilor. Nimeni în Brazilia nu a folosit vreodată statul într-un mod atât de nerușinat pentru a încerca să fie reales, distribuind împrumuturi celor care nu puteau plăti, creând ajutoare pentru șoferii de taxi, care ajungeau chiar și la cei care nu aveau permis de conducere. Iar după alegeri, oamenii săi au invocat o lovitură de stat militară. Absurd. Acum trebuie să răspundă în instanță. Sper că are prezumția de nevinovăție, dreptul la apărare și un proces echitabil.

Reporter: Aveți o relație bună cu Xi Jinping și cu China, care este principalul vostru partener comercial, chiar dacă este în continuare o țară nedemocratică.

Lula: Brazilia nu are probleme cu nicio țară din lume și avem o relație excelentă cu China, care a scos sute de milioane de oameni din sărăcie în ultimele decenii și a contribuit mult la economia mondială. Dialogul meu cu China a fost întotdeauna pozitiv și în direcția unei păci majore, a armoniei, creșterii comerțului și cooperării în lume. China este atât de importantă, încât până și Italia s-a alăturat deja inițiativei pentru Noul Drum al Mătăsii, la care Brazilia nu a aderat încă.

Reporter: Pe 22 august, în Africa de Sud, va avea loc un summit BRICS. Este un pas către o lume multipolară?

Lula: Summitul BRICS este important pentru toți. Această coaliție de economii emergente a demonstrat importanța de a adăuga voci diverse la discuția globală. Credem că o lume multipolară este mai bună decât o supremație unipolară sau o dispută bipolară. Crearea de rețele diferite, de acorduri diferite între țări, poate ajuta la echilibrarea și contrabalansarea tendințelor și tensiunilor conflictuale. De exemplu, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite este o structură care trebuie reformată. Ea reprezintă echilibrul de putere al lumii din 1945. Aproape 80 de ani mai târziu, multe s-au schimbat și avem nevoie de un Consiliu mai mare și mai reprezentativ, cu voci din America Latină și din Africa, care să contribuie cu adevărat la pace și la siguranță.

Reporter: Amazonul este un punct crucial în politica dumneavoastră. Cum intenționați să combinați creșterea economică din regiune cu protecția pădurii?

Lula: Îngrijorarea internațională pentru Amazon a crescut în timpul ultimului guvern (Bolsonaro), care a negat schimbările climatice și a încurajat deschis crimele împotriva mediului. Am reluat lupta împotriva defrișărilor, cu obiectivul defrișarării zero până în 2030 și, de asemenea, abordăm mineritul ilegal și alte activități criminale, care distrug mediul în regiune. Am expulzat peste 20.000 de mineri, tot ilegali, de pe pământurile indigenilor Yanomami. În același timp, vrem să vorbim despre o nouă viziune de dezvoltare durabilă pentru regiune, care găzduiește 25 de milioane de brazilieni. Investim în cercetare științifică, industrii curate, turism, pentru a face ca pădurea să valoreze mai mult și pentru cei care locuiesc acolo, pentru rolul său de mediu și pentru produsele sale. Populațiile care trăiesc în regiune au nevoie de venituri, muncă, protecție socială, sănătate și educație, tocmai pentru a fi cei mai mari protectori ai Amazonului. Din acest motiv, pe 8 iulie mă voi întâlni cu președintele columbian Petro, la Leticia, la granița dintre țările noastre. Și în august vom găzdui Summitul pentru Amazon și COP30, în 2025.

Reporter: Italia este al doilea partener comercial al Braziliei în Europa, după Germania. Există proiecte în curs de dezvoltare?

Lula: Brazilia și Italia au o lungă istorie de colaborare atât în ​​comerț, cât și în investiții. Avem aproximativ 1.400 de companii italiene în Brazilia și peste 20 de mari companii braziliene în Italia. Astăzi ne concentrăm și pe energia regenerabilă. 87% din electricitatea noastră provine din surse regenerabile, cu mult peste media mondială de 28%. Cu alte cuvinte, activitatea industrială din Brazilia emite puține emisii de carbon. Vrem să extindem producția de energie solară și eoliană, potențialul nord-estului brazilian este enorm. Putem fi un mare producător de hidrogen ecologic, cu capacitatea de a sprijini lumea în tranziția energetică. (Rador)