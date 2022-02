„Lui Vladimir Putin nu îi pasă de sancțiuni și va reacționa dur”, avertizează ambasadorul Rusiei în Suedia

Lui Vladimir Putin „nu-i pasă” de sancțiuni și va reacționa ca atare dacă este împins în acest sens, a spus un diplomat rus. Viktor Tatarintsev, ambasadorul Rusiei în Suedia, a emis avertismentul într-un interviu pentru ziarul suedez Aftonbladet.

„Scuzați-mi limbajul, dar nu ne pasă de sancțiunile lor. Am avut parte de atât de multe sancțiuni care au avut un efect pozitiv asupra economiei și agriculturii noastre. Suntem autosuficienți. Am reușit să ne creștem exporturile. Nu avem brânzeturi italiene sau elvețiene, dar am învățat să facem brânzeturi rusești la fel de bune folosind rețete italiene și elvețiene”, a declarat ambasadorul.

Astăzi, secretarul Irlandei de Nord, Brandon Lewis, a spus că o invazie rusă ar putea fi „iminentă”. „Trebuie să fim realiști cu privire la faptul că Rusia are 100.000 de soldați la graniță și că o incursiune iminentă a Rusiei este pe deplin posibilă”. Acesta a declarat în timpul unui interviu pentru The Sunday Times că Putin ar putea „lovi oricând”.

Întoarcerea la Moscova

Ministrul cabinetului, care săptămâna aceasta a zburat la Moscova, și-a împărtășit îngrijorările, deoarece președintele american Joe Biden l-a avertizat pe omologul său rus că un atac ar provoca „suferință umană”. În timpul unei convorbiri telefonice de o oră, Biden i-a spus președintelui rus că un atac va „diminua poziția Rusiei”, deoarece temerile sporite față de un atac au determinat națiunile occidentale, inclusiv Marea Britanie, să îndemne cetățenii să fugă din Ucraina.

În acest context, Wallace a scris pe Twitter duminică după-amiază că nu se va duce în concediu împreună cu familia sa. „ Ne-am întors de la Moscova sâmbătă dimineață și pentru că suntem îngrijorați de înrăutățirea situației din Ucraina, am anulat un weekend planificat în străinătate cu familia mea și mă voi întoarce înapoi la Moscova”.

Wallace s-a întors la Moscova, unde așteaptă să afle noi informații privind tensiunile din Ucraina. O sursă din Departamentul de Stat a declarat că: „Pe măsură ce evenimentele se agravează, secretarul de stat a întrerupt un weekend planificat cu copiii săi pentru a fi prezent la Moscova”, potrivit Mirror.co.uk.