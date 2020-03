„Moușul”, fost campion mondial la versiunea WBA, a recunoscut că îi e greu departe de țară, chiar dacă în Canada a boxat multă vreme în cariera sa. „Vor trece mulţi, mulţi ani până voi simţi că aici sunt «la mine», şi că pentru canadieni voi fi unul de-al lor. Chiar dacă am muncit, am boxat aici, am fost şi sunt tratat cu respect. Asta e viaţa printre străini, oriunde şi oricine ai fi. Nu eşti acasă”, declarat Doroftei la Telekom Sport.

Mai mult, Doroftei a explicat ce măsuri și-au luat canadienii pentru a combate pandemia de coronavirus. „Nu e poliţie pe stradă. E mai multă disciplină în Canada, oamenii respectă decizia de izolare în case. Bun, marea majoritate, pentru că şi aici e un amestec de culturi, unii sunt obişnuiţi să socializeze, să iasă la soare, acum, că a venit primăvara. Probabil că in scurt timp se vor înăspri regulile.

Toată lumea stă în casă, doar cei care lucrează în sectoare strategice mai merg la serviciu. Mulţi şi-au pierdut locurile de muncă în perioada asta, s-au închis multe afaceri, dar premierul a promis un sprijin financiar consistent pentru cei afectaţi. Se dau ajutoare şi pentru firme şi pentru cei care rămân fără serviciu. Şi d-aia sunt şi oamenii calmi, ştiu că au un sprijin în perioada asta ciudată”, a mai spus Doroftei.

Te-ar putea interesa și: