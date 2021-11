Lui Laurențiu Reghecampf îi merge excelent în plan financiar. Lovitură dată alături de fiul său cel mare, Luca

Laurențiu Reghecampf o duce bine în plan financiar și după despărțirea de Anamaria Prodan. Antrenorul formației CS „U” Craiova a devenit imaginea unui cunoscut brand de îmbrăcăminte, alături de fiul său cel mare, Luca. Cei doi au filmat un clip publicitar pentru respectiva casă de modă.

Laurențiu Reghecampf și fiul său, Luca, au devenit imaginea unui brand vestimentar

Lurențiu și Luca coboară dintr-o mașină Rolls Royce și se îndreaptă către magazin, unde probează mai multe costume. Laurențiu Reghecampf îi aranjează cămașa și papionul fiului său, semn care denotă grija față de familie. Acesta dorește să arate impecabil la fiecare apariție. El poartă doar haine făcute după măsura lui, în interiorul cărora sunt brodate inițialele numelui său, LR!

Antrenorul Laurențiu Reghecampf (46 de ani)are doi copii, Luca (20 de ani) din căsătoria cu Mariana Pfeiffer, şi Laurenţiu jr, alintat Bebeto (13 ani) din căsătoria cu Anamaria Prodan. Corina Caciuc, iubita actuală a antrenorului, este gravidă şi urmează să nască în mai 2022. Din câte se pare, cei doi urmează să devină părinții unui băiat.

Când a aflat Anamaria Prodan, de divorț, prima dată

„Eu am aflat prima dată de divorț când conduceam. M-a oprit un polițist și m-a întrebat cum s-a întâmplat așa ceva. Că tocmai a anunțat soțul dumneavoastră în presă că divorțează. Vorbim foarte rar, pentru că eu consider că ce am avut de spus am spus, frumos și elegant.

Pentru mine nu mai există loc de întoarcere, de împăcare. Pentru că pe mine, un om nu trebuie să mă mintă sau să mă trădeze. Probabil nu a mai fost fericit. Am vorbit rar. Noi am trecut printr-o perioadă grea. Un an de zile am încercat să o salvez pe mama mea. Un an nu am făcut nimic. Am încercat să o salvez pe mama. Eu nici acum nu vreau să cred că există așa ceva, că a existat altă femeie. Nu vreau să vorbesc despre asta. Eu pot să divorțez în 30 de minute la Ambasada din America.

Eu sunt omul care nu regret nimic. Ceea ce vedeți astăzi, îmi este străin și mie. Nu îmi doresc să fiu târâtă în așa ceva. Nu îl cunosc pe omul de astăzi, nu îmi trebuie un astfel de om. Mă simt foarte trădată”, spunea Anamaria Prodan la emisiunea lui Cătălin Măruță.