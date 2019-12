Premierul Ludovic Orban nu este un om bogat , acest lucru reiese din declarația sa de avere pe care a publicat-o pe site-ul Guvernului. Premierul României a declarat că în ultimul an a avut un venit lunar de 3.000 de lei, spunând că este „un om foarte modest” care nu are „aplecare spre a trăi pe picior mare”, potrivit hotnews.ro. Ludovic Orban a mai declarat că nu a făcut avere din banii câștigați din funcții publice.

Conform declarației de avere, Ludovic Orban are o casă de vacanță și un autoturism fabricat în anul 2007, acesta câștigând în ultimul an fiscal peste 37.000 de lei din servicii de consultanță tehnică.

„Da. Asta e problema dumneavoastră? Declarația de avere spune totul despre cariera mea în viața publică, despre cinstea mea, despre faptul că niciodată nu am acceptat să obțin venituri care nu mi se cuvin. De-a lungul ultimilor 30 de ani, mai mult de jumătate am deținut funcții publice și din indemnizațiile pe care le primești din funcțiile publice nu te poți îmbogăți. Cel mult, poți să ai un trăi decent. Sunt un om foarte modest. Nu am aplecare spre a trăi pe picior mare. La fel e și familia mea. Suntem niște oameni cât se poate de modești. Nu cred că asta e problema, ci cât de corect este un om. Nu trebuie să se înțeleagă că sunt cel mai sărac premier, ci cel mai cinstit și corect”, a declarat, miercuri seară, Ludovic Orban, atunci când a fost întrebat dacă a trăit cu 3.000 de lei pe luna în ultimul an.

