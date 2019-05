Orban şi-a pregătit programul prin care speră să atragă voturile românilor. Intrarea în spațiul Schengen, printre ele

Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat, luni, că prin programul politic privind alegerile europarlamentare, liberalii se angajează să atingă câteva obiective, printre care încetarea MCV, aderarea României la Schengen şi la zona euro.





„Vreau să spun din start că alegerile pentru Parlamentul European sunt fundamentale pentru evoluția României. Odată ce România a luat decizia să fie membru al Uniunii Europene, ne-am asumat un destin european, ne-am asumat să respectăm valorile, principiile, regulile care stau la baza funcționării Uniunii Europene.

De asemenea, consider că avem misiunea de a fructifica la maxim în beneficiul României toate avantajele care decurg din statutul de membru al Uniunii Europene, pe care îl are România. Sloganul nostru de campanie este „România în primul rând“. Sigur că unii imediat au sărit pe noi și au spus că este un slogan naționalist. Acest slogan, de fapt, exprimă voința noastră, a liberalilor, și sunt convins că voința fiecăruia dintre români este ca România să fie în primul rând al Uniunii Europene, România să fie partener egal la toate deciziile care se iau la nivelul Uniunii Europene, România să fie un stat respectat, un stat apreciat, un stat care poate să influențeze deciziile la nivel european”, a declarat Ludovic Orban.

„Se știe că mai mult de jumătate din reglementările care ne afectează viața, nu sunt hotărâte în Parlamentul Național, ci sunt hotărâte la nivelul instituțiilor europene, în mecanismul de codecizie dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană.

Reglementările de la nivel european pot să genereze avantaje dar în anumite cazuri pot să genereze dezavantaje pentru România sau pentru cetățenii români.

Misiunea principală a celor care reprezintă România în Parlamentul European și în instituțiile europene este aceea de a utiliza toate pârghiile de negociere pe care le au la dispoziție pentru a reuși să influențeze deciziile la nivel european în favoarea României iar deciziile să genereze efecte benefice pentru România”, a mai punctate liberalul.

„Un al doilea punct pe care îl consider extrem de important este acela că România are o serie de oportunități, de șanse, pe care trebuie să știe să le fructifice. De asemenea, are acces la resurse pe care trebuie să le folosească pentru atingerea obiectivelor fundamentale ale țării. România, cred că trebuie să-și fixeze ca obiectiv principal dezvoltarea economică, o dezvoltare economică care să se bazeze pe fundamente solide, o creștere economică care să se bazeze pe motoare de creștere economică solide care într-adevăr să genereze o creștere, o dezvoltare și o creștere sustenabilă a veniturilor cetățenilor săi.

Pentru noi, un obiectiv fundamental este acela ca într-un timp cât mai scurt, venitul românilor să ajungă cât mai aproape de venitul mediul al Uniunii Europene, pentru că oriunde mergi, prețurile s-au aliniat cât mai aproape de nivelul european, ori noi trebuie să generăm acele politici economice, sigur fructificând toate oportunitățile și avantajele pe care le avem de pe urma statutului de membru al Uniunii Europene, pentru a asigura dezvoltarea economică care să le permită românilor să trăiască mai bine”, a mai declarat Ludovic Orban.

