Justitie Ludovic Orban, omul lui Florian Coldea. I-a legat un dosar: A vrut mereu să fie cineva







Nici Ludovic Orban nu a scăpat de brațul lui al legii, mai exact al unui dosar. Este vorba despre cel cu Tiberiu Urdăreanu, unde fostul premier a reușit să scape, ca prin minune, basma curate

Un dosar, un prieten recunoscător

Anca Alexandrescu: Cu Ludovic Orban ați avut vreo relație?

Dorin Cocoș: Foarte bună la început, și chiar și după aia. Cel puțin când am băgat-o pe Elena, asta am vrut să spun și vreau s-o spun. Să mă ierte Elena, că eu sunt de vină, că eu am băgat-o în politică. Dacă n-o băgam eu, niciodată nu ar fi fost în situația asta. Și probabil că nici eu nu ajungeam la pușcărie. Părerea mea că a greșit acolo Băsescu că i-a dat apă la moară (n.r cu candidatura la prezidențiale).

Anca Alexandrescu: Ați rămas așa, cu ideea nespusă, cu Orban.

Dorin Cocoș: Orban, nu băiat extraordinar, la spriț la astea, beam cu el la Trei Cocoși.

Anca Alexandrescu: Bine, dar cum se face că a fost după aia angajat la biroul domnului Trăilă, care iată, acuma este în gașca lui Coldea.

Dorin Cocoș: Acuma vă întreb ceva. Dacă aveți dumneavoastră, sau eu, varianta următoare: te duci la pușcărie și te nenorocim sau vii în gașca noastră.

Anca Alexandrescu: Deci el a trecut în gașca lui Coldea?

Dorin Cocoș: Total. De când i-a cerut bani lui ăla, lui Urdăreanu, ăla l-a înregistrat. Același dosar cu Niță de la Brașov. Niță patru ani la pușcărie, Ludovic, lapte bătut.

Anca Alexandrescu: Adică l-a salvat Coldea.

Dorin Cocoș: Dar nu cred că pe bani. Că Ludovic e un băiat sărac și modest.

”Cum dracu a ajuns ăsta premier”

Anca Alexandrescu: Doar din prietenie? Poate i-a întors alte servicii că a ajuns premier după aia.

Dorin Cocoș: Păi nu vă vine așa? Domnule, cum dracu a ajuns ăsta premier, de era nu știu cine pe acolo?

Anca Alexandrescu: Sugerați că l-a ajutat Coldea pe Orban să ajungă premier? Legătura Coldea-Orban-Nicușor Dan?

Dorin Cocoș: Încă o dată. Nu pe bani. Ludovic nu a cerut la nimeni nimic.

Anca Alexandrescu: Am înțeles. Probabil pe alte servicii.

”Ludovic a vrut mereu să fie cineva”

Dorin Cocoș: Ludovic avea o chestie în el, dorința de a accede și el, de a fi cineva.

Anca Alexandrescu: De asta l-a schimbat Iohannis de la PNL, pentru că și-a dat seama că e cu Coldea?

Dorin Cocoș: Bineînțeles. Domnul Iohannis e băiat deștept. Nu e așa cum credeți dumneavoastră.

Anca Alexandrescu: Orban l-a promovat pe Nicușor Dan. Dar din trecut, știți ceva de Nicușor Dan?

Dorin Cocoș: Nu. Chiar nu. Nu știu nimic.

Anca Alexandrescu: Deci domnul Orban e egal domnul Coldea.

Dorin Cocoș: Așa cred. Același dosar. Ăla se duce patru ani la pușcărie, ăsta nimic. Cu înregistrări, cu alea. Sigur, Ludovic nu a cerut pentru el, să zică: Băi, Urdărene, dă-mi și mie 50.000 să-ți rezolv nu știu ce dosar sau să-ți dau nu știu ce licitație. A cerut pentru campanie. Dar și celălalt tot așa a cerut. Adică, fapte egale, unul scapă și unul se duce la pușcărie.