Cea mai mare investiție privată din turism a omului de afaceri Mohammad Murad nu a fost inaugurată în data de 23 iulie, când a fost vizitată de premierul Ludovic Orban, așa cum toată lumea se aștepta. Panglica inaugurală a Complexului Panoramic, Amfiteatru, Belvedere va fi tăiată sâmbătă, 1 august, odată cu sosirea primilor turiști. Prin prezența lui la Olimp, premierul a făcut reclamă involuntară noii investiții. Mii de români, care au văzut imaginile din complexul hotelier, au cerut să își facă rezervare pentru a-și petrece, aici, vacanța de vară.

Mohammad Murad anunță, pe Facebook, deschiderea. ”Sâmbătă, 1 August, va fi o zi simbolică nu doar pentru mine și echipa mea, ci și pentru toți cei care au așteptat ani de zile ca emblema litoralului românesc, complexul Amfiteatru, Belvedere, Panoramic să găsească un partener care să il readucă la viață. Sunt onorat și în același timp bucuros că am putut fi medicul de urgență al acestui complex. Am folosit toată experiența mea, implicarea și chiar sacrificiul personal, muncind mai mult de 15 ore pe zi, astfel încât angajamentul meu să dea roade”, scrie omul de afaceri.

El nu privește această investiție ca o afacere. „Departe de profit, de calcule și de cifre, am simțit că este o obligație morală față de milioane de români care au lăsat amintiri frumoase în acest loc minunat. În anii ‘85, student fiind, treceam prin acest complex fară a avea vreo șansă de a fi cazat, admirând locația alături de alți români, bulgari, turci și chiar nemți. Am putut observa în ochii lor admirația și respectul pentru cei care au construit această locație”, explică Mohammad Murad.

Omul de afaceri spune că din 15 martie, „odată cu intrarea stării de urgență am decis să mă izolez alături de echipa mea, fară să țin cont de nimic altceva, doar de acest obiectiv clar – sa readuc complexul la gloria pe care o descoperisem în urmă cu 35 ani. Nu am avut arhitecți, designeri, și nici șefi de șantier, dar am avut ceva mult mai puternic : viziune, voință și perseverență. Nimic nu este mai relaxant decat să surprinzi oamenii într-un mod plăcut , să le caștigi respectul”.