Ludovic Orban, în dialog cu Dan Andronic. „PNL este partidul care poate să genereze cea mai mare influență la nivel european” - VIDEO

În cadrul întâlnirilor pe care le realizăm periodic la Evenimentul Zilei, invitatul lui Dan Andronic de ieri a fost Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal. Politicianul a răspuns unor întrebări care au vizat aspecte cât mai relevante pentru cei interesați.





- Dan Andronic: Sunteți unul din cei mai vechi politicieni pe care-i cunosc și cu care am și lucrat, un om care are șansa istorică de a face cel mai bun scor din istoria Partidului Național Liberal. E adevărat domnule Orban?

- Ludovic Orban: Da, este adevărat că toate cercetările sociologice care s-au efectuat în ultima lună, inclusiv sondajele de calibrare, ne indică ca și posibili câștigători ai alegerilor pentru Parlamentul European. Dar, sigur, asta nu ne face să coborâm nivelul de implicare. E ultima săptămână și în ultima săptămână practic vom merge în fiecare casă, toți membrii și activiștii PNL vom fi prezenți în fiecare localitate, pe fiecare stradă, pe fiecare uliță, în fiecare casă, în fiecare scară de bloc pentru a comunica cu românii, a le prezenta soluțiile pe care le avem și pentru a încerca să le arătăm că Partidul Național Liberal este singurul partid care poate să bată PSD și că PNL este partidul care este cel mai credibil la nivel european, poate să genereze cea mai multă influență la nivel european, astfel încât deciziile de la nivel european să aducă beneficii pentru români.

- Cred că ați participat la toate campaniile electorale care s-au desfășurat în România, poate ați ratat una în 1990...

- În 1990, este adevărat, nu am participat direct ca membru, pentru că m-am înscris la liberali în septembrie 1990, dar din 1992 am participat la toate campaniile.

- Da, deci aproape toate, pentru că în 1990 nu a fost cine știe ce campanie. Ați mai simțit un asemenea entuziasm pentru liberali? Ați mai văzut 40- 50 de mii de oameni venind la un miting?

- Nu. Și numai reacția extrem de favorabilă a oamenilor în toate interacțiunile pe care le avem. Ieri, de exemplu, am fost la Cizer, satul Pria, din județul Sălaj, unde e o serbare tradițională de peste 50 de ani, suitul oilor la munte, erau mii de oameni, unde a fost o întâlnire extrem de favorabilă, extrem de caldă. După care am fost la Huedin, la „În florar de Huedin”, e ziua Huedinului, unde tot așa am avut o interacțiune cu sute și mii de oameni, care privesc cu speranță spre noi.

- Dar de ce? Care e explicația?

- Ne percep ca fiind, practic, singura forță politică ce are capacitatea de a produce o alternativă la actuala putere.

- La PSD.

- La PSD, da. E o mare stare de nemulțumire, să știți.

- Se vede și în sondaje. Peste 85 la sută din oameni spun că-s nemulțumiți de clasa politică..

- Și că România se îndreaptă într-o direcție greșită. 80 la sută sunt nemulțumiți de Guvern și există o îngrijorare foarte mare privind evoluția ulterioară a României. Este clar că oamenii acuma caută o altă soluție pentru că le este din ce în ce mai clar că actuala majoritate, care a generat Guvernele, duce România într-o direcție greșită.

- A ajutat prezența pre ședintelui Klaus Iohannis?

- Da, cu siguranță. Dar, parteneriatul dintre președintele României, Klaus Iohannis, și PNL este un parteneriat cunoscut, transparent. Toată lumea știe că ne-am coordonat pozițiile de-a lungul timpului, că am avut acțiuni comune pe diferite teme importante pentru societatea românească. Toată lumea a văzut că suntem împreună în promovarea intereselor României la nivel european și la Summitul PPE de la București și la Summitul PPE din marja Consiliului European. Este clar că președintele Iohannis și cu PNL sunt reprezentanții României care sunt cei mai respectați, cei mai apreciați și care pot genera cea mai multă influență la nivel european.

Referendumul, o miză serioasă

- Va fi validat Referendumul pentru modificarea Constituției?

- După cum evoluează lucrurile, sunt foarte optimist, pentru că, de două săptămâni, se vede clar o tendință de creștere a prezenței la vot pentru Referendum. Dacă în prima fază, din cauza lipsei de comunicare și a faptului că nu a fost subiect de dezbatere pe media într-o măsură foarte mare, prezența la Referendum părea mai scăzută decât prezența la europarlamentare. Prezența la Referendum va depăși prezența la europarlamentare.

- Toți cei de pe liste, cei pe care îi propuneți pe post de viitori europarlamentari vor merge la Bruxelles? Adică nu vom înregistra demisii pe parcurs? Că asta e o problemă, una-i marfa, alta-i ambalajul.

- Nu. Când am gândit lista, fiecare dintre candidați a fost gândit să activeze întro comisie a Parlamentului. De exemplu, Rareș Bogdan va activa în Comisia de Drepturi și Libertăți și are și posibilitatea unei a doua opțiuni, în Comi sia de Control bugetar. Cele două comisii care sunt foarte importante și care au votat, de exemplu, pentru desemnarea Laurei Codruța Kovesi, ca și candidat susținut de Parlament. Daniel Buda este reprezentantul nostru în Comisia de Agricultură și este unul dintre cei mai importanți susținători ai fermierilor români și acum reușim să obținem rezultate în condițiile reprezentării foarte serioase. Aici fac o scurtă paranteză. Cu cât PNL e mai puternic, cu atât influența PNL va crește în PPE. Pentru că noi mergând cu un număr mai mare de parlamentari, dacă ieșim a patra sau a cincea delegație cum avem șanse, vom fi extrem de importanți și extremi de influenți. Adina Vălean, care este un europarlamentar extrem de influent și de apreciat la nivel european, dacă ați văzut, a ieșit pe locul 24 în clasamentul evaluării influenței europarlamentarilor din toate țările Uniunii Europene și care este singurul europarlamentar care a deținut președinția unei comisii de mediu, de asemenea se duce pe zona de mediu, sănătate...

- Mai ales acuma, prin reconfigurarea bugetului, mediul și sănătatea capătă o importanță mai mare.

- Practic, noi avem pentru fiecare candidat o misiune: Mircea Hava, care e campion al absorbției de fonduri europene în municipiul Alba Iulia, între municipiile reședință de județ, este pe primul loc ca și absorbție pe cap de locuitor al fondurilor europene. Deci chiar e un campion al absorbției fondurilor europene; practic, misiunea lui este să se bată, să aducă cât mai multe resurse financiare în bugetul României și, de asemenea, să faciliteze accesul la programele care sunt finanțate direct de la bugetul Uniunii Europene. Și dau numai un exemplu, programul pe Cercetare și Inovație: România, până astăzi, este pe ultimul loc ca accesare a fondurilor pentru finanțarea proiectelor de cercetare și inovare. Nu că n-am avea proiecte, că românul are creativitate...

Birocrația românească îngroapă proiectele

- Am avut o tradiție în cercetare..

- Cu siguranță, dar, practic, nu a existat nici o facilitate pentru cei care au proiecte. Trebuiau ajutați, efectiv, fie de la nivelul Parlamentului European sau al Comisiei Europene, fie de la nivelul Guvernului pentru a realiza proiectele de cercetare într-un format care să întrunească exigențele pe baza cărora se fac evaluările proiectelor respective. Și alte fonduri europene, de exemplu Programul Junker, de finanțare practic prin asigurarea unei cofinanțări de la bugetul UE. Folosirea lui în România de către mediul de afaceri este foarte mică și era o resursă importantă pentru dezvoltare, incusiv pentru dezvoltarea capitalului autohton.

- Toată lumea știe că asta e problema și totuși nimeni nu face nimic?

- Peste 60 la sută din procedurile, avizele, hârțogăria necesară pentru a ți se aproba un proiect, peste 60 la sută sunt născocite de ai noștri. Asta e problema. Polonia, de exemplu, care are absorbție sută la sută și de regulă mai cere și bani suplimentari din redistribuirile de pe final de exercițiu financiar, are supersimplificată procedura, iar polonezii și-au asumat corecții.

- Am înțeles. Au chiar prevăzut în buget 10 la sută corecții..

- În cazul în care se descoperă că nu s-au respectat chiar toate procedurile. Aici și noi avem o inițiativă în care deja candidatul PPE la președinția Comisiei Europene, Manfred Weber, am vorbit personal cu el să încercăm să inițiem un regulament cu procedurile standard, care să fie aplicate inclusiv de toate țările, în materie de absorbție de fonduri europene. Pe absorbția pe UE, este vina Guvernului. Deci Guvernul n-a avut capacitatea în cinci ani jumămate să depună niciun proiect nou. Este inadmisibil.

- Apropo de asta că n-au avut capacitatea... sunt mii de funcționari, sunt departamente care ar trebui să se ocupe de lucrul acesta. Ce înseamnă n-au avut capacitatea?

- Dacă îți spune de exemplu că pentru autostrada Sibiu- Pitești trebuie să iei acord de mediu pe toate cele cinci tronsoane, un acord comun de mediu, tu trebuie să respecți ce zice Comisia Europeană.

- Corect, că-s banii lor.

- Dacă-ți spune să refaci studiile geo, pentru că ele nu sunt perfect relevante și tu, ca să poți să stabilești traseul, și mai ales să stabilești patul drumului funcție de caracteristicile geologice sau să stabilești soluțiile tehnice, că în unele zone s-ar putea să fie necesar tunel sau să fie necesare viaducte, dacă-ți cer trebuie să faci lucrurile respective, nu să stai un an și jumătate și să zici „nu, domnule, eu vreau să depun așa cum vreau eu proiectul respectiv.” Dacă-ți spune „Nu depune pe Feroviar, pe un singur tronson de 1,7 miliarde de euro. Depune și tu pe mai multe tronsoane, adică sparge-l în mai multe lucrări.” Trebuie să ții cont de chestiunile acestea. Încăpățânarea unor funcționari și decidenți politici de aici din România ne-au adus în situația în care nu s-a început nici un proiect nou. Vedeți autostrada de centură a Capitalei, tronsonul Sibiu- Pitești, este absolut scandalos ce s-a întâmplat pe autostrada Unirii, autostrada Iași-Ungheni. Adică vine Comisia Europeană și-ți spune „Bă, îți finanțăm studiul de fezabilitate”, iar tu să zici nu. Au reziliat contractul de revizuire a studiului de fezabilitate. Acum au dat drumul la licitație.

DOLIU! SOC in politica romaneasca! A MURIT fostul SEF DE PARTID!

Pagina 1 din 2 12