Marele pugilist român Lucian Bute a suferit o mare pierdere , care l-a marcat enorm anunță wowbiz.ro. Lucian Bute a postat un mesaj pe pagina lui de facebook, în care anunță că fostul lui antrenor de box a murit la vârsta de peste 80 de ani.

,, L-am avut aproape la începutul carierei de profesionist la Montreal… a fost în colțul meu la multe meciuri..am fost foarte impresionat de cum lucra în sală cu mine dar și cu alți boxeri… la peste 80 de ani cât avea când l-am cunoscut eu… dar cel mai mult am apreciat sfaturile lui despre box și viață… Un mare OM s-a stins săptămâna trecută la venerabila vârstă de 100 de ani…și care încă venea în sala de box până anul trecut… Abe Pervin, Dumnezeu să te odihnească”, a scris de Lucian Bute pe Facebook.

Lucian Bute, (39 de ani), s-a retras din activitate după 37 de partide susținute la profesionism, dintre care a câștigat 32. De-a lungul carierei, Lucian a câștigat numai din burse suma de 16.658.000 de dolari. ”Pot să vă spun că am câștigat bănuți frumoși. Ceea ce nu știe lumea… Ai o bursă, dar de acolo trebuie să plătești tot stafful, de la nutriționist la manager. Apoi sunt impozitele la stat. În Canada e 38%. Să luăm 100 de lei, rămâi cu mai puțîn de jumătate. Sunt bani mulți, dar mulțumesc lui Dumnezeu, am muncit pentru ei”, a spus Lucian Bute în Gazeta sporturilor.

Bute și-a achiziționat la un moment dat și o casă la Miami, pe care a vândut-o. „Pe considerentul că să nu mai plătesc chirie când mergeam în pregătire, că era foarte scump, am cumpărat o casă. Eu aveam o echipă, mergeam cu 6-7 oameni după mine. Trebuia să plătesc hotel. A fost mai bine să am o casă. Între timp am vândut-o, nu mai era rentabilă”, a mărturisit Bute pentru gsp.ro.